Afyonkarahisar'da termal tesislerde sömestr yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'daki oteller, yarıyıl tatili rezervasyonlarında yüzde 90'ın üzerine çıktı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, '"Konforlu ve hizmet kalitesi nitelikli otellere sahibiz. Bunun yanında Afyonkarahisar gastronomi şehri. Gastronominin her türlüsü, et, tatlı, hamur işleri ve coğrafi işaretli lezzetlerimiz var ve yemek kültürümüz çok zengin'
AA
• 16 Ocak 2025 - 13:10 • Son Güncelleme:
AA
• 16 Ocak 2025 - 13:10 • Son Güncelleme: