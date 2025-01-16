Afyonkarahisar'da termal tesislerde sömestr yoğunluğu yaşanıyor

Termal otelcilikte Afyonkarahisar'ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Yiğitbaşı, "Konforlu ve hizmet kalitesi nitelikli otellere sahibiz. Bunun yanında Afyonkarahisar gastronomi şehri. Gastronominin her türlüsü, et, tatlı, hamur işleri ve coğrafi işaretli lezzetlerimiz var ve yemek kültürümüz çok zengin. Şehrimiz Zafer'in başkenti ve cazibe merkezi. Ödüllü müzelerimizle, birbirinden farklı tarihi konaklarımızla, tarihi alanlarımızla, lezzetlerimizle ve otellerimizdeki şifa kaynağı termal zenginliklerimizle sömestirde misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.