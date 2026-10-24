Afşin'de patili dostlara dev sağlık harekatı: 230 hayvana kuduz aşısı yapıldı!
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde hayvan sağlığını güvence altına almak ve insanlara bulaşma riski taşıyan ölümcül kuduz hastalığına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla kapsamlı bir sağlık saha çalışması gerçekleştirildi. Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen organizasyonda, evcil hayvanlara yönelik toplu kuduz aşısı, mikroçip uygulaması ve pasaport tanzimi eş zamanlı yapıldı. Gün boyu süren çalışmalarda 230 hayvana aşı uygulanırken, 60 kedi ve köpek mikroçip ile kimliklendirilerek ulusal veri tabanına kaydedildi.
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Afşin ilçesinde, hayvan sağlığının sürdürülmesi ve ölümcül kuduz hastalığına karşı toplumsal farkındalık oluşturulması hedefiyle kapsamlı bir etkinlik düzenlendi. Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda, toplu kuduz aşısı, mikroçip takılması ve pasaport tanzimi işlemleri bir arada yürütüldü.
Etkinlik kapsamında, sahipli kedi ve köpeklerin kuduz hastalığına karşı bağışıklık kazanması sağlanırken, aynı zamanda kimliklendirilerek ulusal veri tabanına kayıt altına alınması hedeflendi. Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar'ın öncülüğünde yürütülen titiz çalışmalarda, toplam 230 hayvana kuduz aşısı uygulanırken, 60 hayvana mikroçip takılarak pasaportları teslim edildi.
"DÜZENLİ AŞILAMA VE KAYIT HAYAT KURTARIR"
Uygulama sahasında konuşan Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, kuduz hastalığının hem hayvanlar hem de insanlar için geri dönüşü olmayan ciddi sağlık riskleri barındırdığını vurguladı. Kayapınar, "Düzenli aşılama, kimliklendirme ve kayıt işlemleri, kuduzla mücadelenin temel taşlarıdır. Hayvan sahiplerinin bu sorumlulukları yerine getirmesi, toplum sağlığının korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Mikroçip uygulaması sayesinde hayvanlarımız kimliklendirilmekte ve kaybolma gibi durumlarda kayıt altına alınmaları büyük kolaylık sağlamaktadır" dedi.