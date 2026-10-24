Afşin'de patili dostlara dev sağlık harekatı: 230 hayvana kuduz aşısı yapıldı!

3

Uygulama sahasında konuşan Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, kuduz hastalığının hem hayvanlar hem de insanlar için geri dönüşü olmayan ciddi sağlık riskleri barındırdığını vurguladı. Kayapınar, "Düzenli aşılama, kimliklendirme ve kayıt işlemleri, kuduzla mücadelenin temel taşlarıdır. Hayvan sahiplerinin bu sorumlulukları yerine getirmesi, toplum sağlığının korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Mikroçip uygulaması sayesinde hayvanlarımız kimliklendirilmekte ve kaybolma gibi durumlarda kayıt altına alınmaları büyük kolaylık sağlamaktadır" dedi.