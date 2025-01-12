Adanalı üniversite mezunu kalaycı: Acilen usta yetiştirmemiz gerekiyor, meslek yok olacak
Adana'da ortaokul öğrencisiyken sınavlar yerine futbol maçına gidince babasının yanına çırak olarak alıp, meslek sahibi yaptığı kentin son kalaycılarından Hulusi Develi (67), yetiştirecek çırak bulamadıklarını söyledi. Liseyi dışarıdan bitirip, üniversiteyi de açık öğretimden işletme bölümünü tamamlayarak 53 yaşında mezun olan Develi, teknolojinin gelişmesi ve alüminyum ürünlerin artması nedeniyle bakır ürünlerin daha az tercih edildiğini belirterek, “Acilen usta yetiştirmemiz gerekiyor. Meslek yok olacak" dedi.
Muhammet Fatih YAVUZ-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)-
• 12 Ocak 2025 - 11:56 • Son Güncelleme:
Muhammet Fatih YAVUZ-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)-
• 12 Ocak 2025 - 11:56 • Son Güncelleme: