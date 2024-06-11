Adana'da 2 günde 10 orman yangını çıktı, profesör uyardı
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana’da, hafta sonu 2 günde 5 ilçede 10 ayrı orman yangını çıktı. Yangınlardan 4’ünün anız nedeniyle çıktığı belirlendi. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, orman yangınlarının yüzde 95'inin insan eliyle çıktığını belirterek uyarılarda bulundu.
Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)
• 11 Haziran 2024 - 14:08 • Son Güncelleme:
Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)
• 11 Haziran 2024 - 14:08 • Son Güncelleme: