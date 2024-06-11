Adana'da 2 günde 10 orman yangını çıktı, profesör uyardı

Orman Genel Müdürlüğü, bu değişen iklim koşullarını da dikkate alarak insansız hava araçlarıyla 24 saat hiç durmadan sürekli havadan kontrolleri yapıyor ama bireysel olarak da özellikle vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken konular var. Bilhassa şehirler arası seyahat ederken hepimiz de gözlemliyoruz, izmarit atıyorlar. Hakikaten bu kadar büyük bir sorumsuzluk olmaz. Bir cam kırığı örneği var, bunlar kamu spotlarında da belirtiliyor. Bizim gerçekten çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü bunu görüyoruz, zaten son 48 saat içinde hiç olmadığı kadar çok arka arkaya yangın çıktı.