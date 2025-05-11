Ablalara anneler günü mesajları 2025: İkinci anne abla için duygusal anneler günü sözleri





• Anneler Günün Kutlu Olsun… Canım ablam sen benim her zaman koruyucu meleğim oldun ve hala da öylesin. Senin gibi bir ablam olduğu için Yüce Mevla’ya ne kadar çok şükür etsem azdır.



• Hayatın acımasız olduğunu anlayıp öğrendiğim andan itibaren senin var olduğun için yaradana şükreder oldum. Anneler Günün Kutlu Olsun Biricik Ablam…