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AB tescilli dünyaca ünlü üründe ilk hasat! Tarladaki beyaz altın kazanca dönüşüyor

08.10.2026 - 10:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aydın’ın Söke ilçesinde AB tescilli Söke Pamuğu’nda sezonun ilk hasadı başladı. Aylar süren emeğin ardından “beyaz altın” tarlalardan toplanırken, üreticilerin gözü şimdi ürünün fiyatında ve sezon sonunda elde edecekleri kazanca çevrildi.

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1AB tescilli dünyaca ünlü üründe ilk hasat! Tarladaki beyaz altın kazanca dönüşüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde sezonun ilk pamuk hasadı başladı. AB tescilli coğrafi işarete sahip Söke Pamuğu'nda üreticiler, aylar süren emeğin ardından tarlalardaki ürünlerini toplamaya başladı.

2AB tescilli dünyaca ünlü üründe ilk hasat! Tarladaki beyaz altın kazanca dönüşüyor

2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın'da bu yıl pamuk ekim alanı 259 bin 234 dekar olarak kayıtlara geçti. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte üreticiler, sezon boyunca yetiştirdikleri pamukları makinelerle tarlalardan kaldırmaya başladı.

3AB tescilli dünyaca ünlü üründe ilk hasat! Tarladaki beyaz altın kazanca dönüşüyor

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre Türkiye genelinde 4 milyon 23 bin 894 dekar alanda 1 milyon 935 bin ton kütlü pamuk üretimi gerçekleştirildi. Aydın ise 444 bin 49 dekar alanda 225 bin 334 ton üretimle Türkiye'nin en fazla pamuk üreten üçüncü ili oldu

4AB tescilli dünyaca ünlü üründe ilk hasat! Tarladaki beyaz altın kazanca dönüşüyor

Aydın'ın üretimi, Türkiye genelindeki kütlü pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturdu. İlçe bazında değerlendirildiğinde ise Söke, pamuk üretimindeki liderliğini sürdürdü. İlçede 250 bin dekar alanda 121 bin 724 ton kütlü pamuk üretildi. Söke'yi 63 bin dekar alanda 34 bin 351 ton üretimle Koçarlı, 33 bin dekar alanda 16 bin 659 ton üretimle Germencik takip etti.

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