AB tescilli dünyaca ünlü üründe ilk hasat! Tarladaki beyaz altın kazanca dönüşüyor

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TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre Türkiye genelinde 4 milyon 23 bin 894 dekar alanda 1 milyon 935 bin ton kütlü pamuk üretimi gerçekleştirildi. Aydın ise 444 bin 49 dekar alanda 225 bin 334 ton üretimle Türkiye'nin en fazla pamuk üreten üçüncü ili oldu