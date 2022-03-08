9 yıllık kariyerinde bir ilk! Rosier sonunda onu da çıldırttı
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında zaman zaman tansiyon yükseldi. Beşiktaş maçta ilk yarı biterken üst üste şoklarla sarsıldı. Hücuma çıkan Welinton 45. dakikada arka adalesinden ciddi biçimde sakatlandı. Acı içinde yerde kalan Brezilyalı stoper maça devam edemedi. Welinton’un zorunlu olarak kenara gelmesi üzerine Teknik Direktör Önder Karaveli, Necip’i hemen ısınmaya gönderdi.
Ancak Karaveli ilk devrenin bitmesine çok kısa bir süre kalması ve bir haklarının kaybolmaması adına sürpriz biçimde bu değişiklikten vazgeçti. Tam bu sırada Başakşehir’in ikinci golü geldi. Serdar Gürler’in asistinde Okaka topu ağlara göndererek takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti. Beşiktaş’ın 10 kişiyken kalesinde golü görmesi Rachid Ghezzal’ı adeta çılgına çevirdi.
Welinton’un, Galatasaray’la pazartesi günü oynanacak derbide forma giymesinin şüpheli olduğu ifade edildi. Karaveli’den açıklama Teknik Direktör Önder Karaveli devre biterken yaşanan pozisyona açıklık getirdi. Karaveli, “Maçın bitmesine sadece 20 saniye vardı. Bir değişiklik hakkımızı son 20 saniye için kullanmak istemedik. Riskli görünebilir ama o an için gerekliydi” diye konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda eden Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Önder Karaveli, Başakşehir maçının kadrosunda operasyon yaptı. Karaveli, Kayresipor’la oynanan kupa maçında olumsuz performansları ile büyük tepki toplayan Batshuayi ve Montero’nun yanı sıra Necip’i de yedeğe çekti.
Beşiktaş’a geldikten sonra ligde ikinci kez yedek soyunan Batshuayi maç öncesi ısınmaya katılmadı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala sahaya gelen Belçikalı golcü doğrudan yedek kulübesine oturdu. 71. dakikada ısınmaya giden Batshuayi, 77’de Güven’in yerine oyuna dahil olurken varlık gösteremedi.
Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında Beşiktaş Kaptanı Atiba ile sağ bek Rosier atıştı, ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. İkinci yarıda da Başakşehir'in yıldız kanat oyuncusu Trezeguet ile Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçi kafa kafaya geldi. Özellikle Trezeguet, bir hayli kızgın gözükürken araya giren iki takım futbolcuları olayın büyümesini önledi.
Kayserispor’la geçen hafta oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Valentin Rosier, 82. dakikada taç çizgisi kenarında Ravil Tagier’in ayak bileğine kayarak tabanıyla çok sert bir müdahalede bulundu. Hakem Erkan Özdamar, Fransız oyuncuya sadece sarı kart gösterirken, VAR hakemi Sarper Barış Saka’dan pozisyon için izleme tavsiyesi gelmedi.