9 yıllık kariyerinde bir ilk! Rosier sonunda onu da çıldırttı

Welinton’un, Galatasaray’la pazartesi günü oynanacak derbide forma giymesinin şüpheli olduğu ifade edildi. Karaveli’den açıklama Teknik Direktör Önder Karaveli devre biterken yaşanan pozisyona açıklık getirdi. Karaveli, “Maçın bitmesine sadece 20 saniye vardı. Bir değişiklik hakkımızı son 20 saniye için kullanmak istemedik. Riskli görünebilir ama o an için gerekliydi” diye konuştu.