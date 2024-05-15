9. Yargı Paketi maddeleri, taslağı > Yeni yargı paketinde denetimli serbestlik var mı, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak ve Meclis’e sunulacak? 9. yargı paketinde son durum!

“Adli tıp bağımsız bilirkişi kurumumuz, dolayısıyla orada raporları verecek olanlar da yetkin kişiler, kurul halinde çalışıyorlar. Adli tıbbın vereceği raporlar doğrultusunda hakimlerimizin, savcılarımızın verdiği kararlar söz konusu oluyor. Kişilerin talepleri olabilir ama bu talepler hukuki midir değil midir, adli tıbbın raporları bu konuda ne diyor, tüm bunlar hepsi değerlendirilerek yargımız tarafından verilecek kararlar. Son zamanlarda özellikle gerek suç gelirlerinin aklanması noktasında diğer mafya ve çetelerle mücadele anlamında emniyetimizin ve yargımızın önemli mücadelesi var. Bu mücadele 22 yıldan bu yana özellikle hükümetimizin, milletimizin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik şer şebekeleriyle, çetelerle mücadelesini hep beraber başından beri takip ediyoruz.” Bakan Tunç, 9. Yargı Paketi’nde noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer alacağını dile getirdi.