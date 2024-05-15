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Gündem 9. Yargı Paketi maddeleri, taslağı > Yeni yargı paketinde denetimli serbestlik var mı, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak ve Meclis’e sunulacak? 9. yargı paketinde son durum!
Haberler Gündem Haberleri 9. Yargı Paketi maddeleri, taslağı > Yeni yargı paketinde denetimli serbestlik var mı, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak ve Meclis’e sunulacak? 9. yargı paketinde son durum!

9. Yargı Paketi maddeleri, taslağı > Yeni yargı paketinde denetimli serbestlik var mı, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak ve Meclis’e sunulacak? 9. yargı paketinde son durum!

9. Yargı Paketi içeriği ve paketin ne zaman çıkacağına dair detaylar sorgulanıyor. Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi’yle ilgili yaptığı açıklamada 8. Yargı Paketi’nin yerel seçimler öncesi yasalaştığını hatırlatarak 9. Yargı Paketi’nin taslak çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Yeni yargı paketi 20’den fazla kanunda değişiklik içerecek. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriği ne? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 9. yargı paketi içerisinde denetimli serbestlik ve infaz düzenlemesi var mı?

• 15 Mayıs 2024 - 16:19 • Son Güncelleme:
• 15 Mayıs 2024 - 16:19 • Son Güncelleme:
1 9. Yargı Paketi maddeleri, taslağı > Yeni yargı paketinde denetimli serbestlik var mı, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak ve Meclis’e sunulacak 9. yargı paketinde son durum

9. Yargı Paketi 15 Mayıs 2024 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Ceza indirimi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri, seyir güveliği ile gemi bağlama ücretleri gibi pek çok maddenin yer alacağı paket üzerine çalışmalar devam ediyor. Bakan Tunç, "Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız." ifadelerinde bulundu. Yeni yargı paketi ile ceza indirimi ve denetimli serbestlik beklentisi arttı. Peki, 9. Yargı Paketinde neler var, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, 9. yargı paketi denetimli serbestlik getirecek mi, 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

2 9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM, 16 Nisan Salı günü açıldı. Taşınması ruhsat gerektiren silahların yasadışı kullanımını engelleyen ve birinci sınıf emniyet müdürlerinin emeklilik yaşını 55’ten 65’e yükselten yasa teklifi ile kamuda sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif, 9. Yargı Paketi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri, seyir güveliği ile gemi bağlama ücretlerini yeniden ele alacak teklifler yer alıyor.

3 9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NE, MADDELER NELER

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NE, MADDELER NELER?

İnfaz kanununda bugüne kadar çok sayıda değişiklik yapıldığını hatırlatan Bakan Tunç, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları daha önce de açıkladıklarını dile getirdi. Bakan Tunç, hükümlülerin topluma kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

4 9. Yargı Paketi maddeleri, taslağı > Yeni yargı paketinde denetimli serbestlik var mı, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak ve Meclis’e sunulacak 9. yargı paketinde son durum

“İnfaz bittikten sonra suçlu cezaevinden tahliye olduktan sonra da bir meslek sahibi olsun bu konuda cezaevlerimizde İşyurtlarımız vasıtasıyla onları hem üretime destek anlamında hem de meslek kazandırma anlamında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle cezaevinden tahliye olduktan sonra onların ıslahı ve toplumda faydalı olmaları anlamında birtakım tedbirler uygulamaya yönelik düzenlemeler var.”

5 9. YARGI PAKETİ İÇERİSİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK VE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI

9. YARGI PAKETİ İÇERİSİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK VE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya fenomenleriyle gündeme gelen denetimli serbestlik ve adli kontrol kararlarına yönelik bir soruya ilişkin de şu şekilde değerlendirmelerde bulundu:

6 9. Yargı Paketi maddeleri, taslağı > Yeni yargı paketinde denetimli serbestlik var mı, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak ve Meclis’e sunulacak 9. yargı paketinde son durum

“Adli tıp bağımsız bilirkişi kurumumuz, dolayısıyla orada raporları verecek olanlar da yetkin kişiler, kurul halinde çalışıyorlar. Adli tıbbın vereceği raporlar doğrultusunda hakimlerimizin, savcılarımızın verdiği kararlar söz konusu oluyor. Kişilerin talepleri olabilir ama bu talepler hukuki midir değil midir, adli tıbbın raporları bu konuda ne diyor, tüm bunlar hepsi değerlendirilerek yargımız tarafından verilecek kararlar. Son zamanlarda özellikle gerek suç gelirlerinin aklanması noktasında diğer mafya ve çetelerle mücadele anlamında emniyetimizin ve yargımızın önemli mücadelesi var. Bu mücadele 22 yıldan bu yana özellikle hükümetimizin, milletimizin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik şer şebekeleriyle, çetelerle mücadelesini hep beraber başından beri takip ediyoruz.” Bakan Tunç, 9. Yargı Paketi’nde noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer alacağını dile getirdi.