9. Yargı Paketi maddeleri, taslağı > Yeni yargı paketinde denetimli serbestlik var mı, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak ve Meclis’e sunulacak? 9. yargı paketinde son durum!
9. Yargı Paketi içeriği ve paketin ne zaman çıkacağına dair detaylar sorgulanıyor. Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi’yle ilgili yaptığı açıklamada 8. Yargı Paketi’nin yerel seçimler öncesi yasalaştığını hatırlatarak 9. Yargı Paketi’nin taslak çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Yeni yargı paketi 20’den fazla kanunda değişiklik içerecek. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriği ne? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 9. yargı paketi içerisinde denetimli serbestlik ve infaz düzenlemesi var mı?
• 15 Mayıs 2024 - 16:19 • Son Güncelleme:
• 15 Mayıs 2024 - 16:19 • Son Güncelleme: