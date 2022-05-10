9 Mayıs Survivor'da büyük ödülü kazanan takım ve ödülü! Survivor'da ilk kez...

Gönüllüler takımı, ilk olarak Hull City taraftarları ile bir araya geldi, ardından da takımın maçını izlediler. Maçın son bulmasının akabinde ise futbolcularla zaman geçirme fırsatı buldular. Takımın teknik hocası Şota Arveladze, Acun Ilıcalı ve de Survivor gönüllüler takımı keyifli bir sohbet fırsatı buldu. Yarışmacılar, Hull City'e ait ürünlerden satın aldı.