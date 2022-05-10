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Magazin9 Mayıs Survivor'da büyük ödülü kazanan takım ve ödülü! Survivor'da ilk kez...
HaberlerMagazin Haberleri 9 Mayıs Survivor'da büyük ödülü kazanan takım ve ödülü! Survivor'da ilk kez...
• 10 Mayıs 2022 - 00:05 • Son Güncelleme:

9 Mayıs Survivor'da büyük ödülü kazanan takım ve ödülü! Survivor'da ilk kez...

Survivor'da büyük ödül mücadelesi ekrana geldi. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen ödül oyununda ikinci gün de geride kaldı. Üç eleme adayını çıkaran takımlar, beklenen ödül yarışında nefes kesen performans sergiledi. Peki, 9 Mayıs Survivor ödülü hangi takım kazandı?

• 10 Mayıs 2022 - 00:05 • Son Güncelleme:
19 Mayıs Survivorda büyük ödülü kazanan takım ve ödülü Survivorda ilk kez...
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TV8'in sevilen yarışması Survivor 2022 All Star'da ödül oyunu gerçekleşti. Ünlüler ve gönüllüler arasından kazanan takım, ilk kez uzun bir yolculuk yapmış olacak. Ödül kapsamında İngiltere'ye gidilecek. İki gün gerçekleştirilen ödül yarışının ilkini gönüllüler almıştı. Gözler Survivor'da kazanan takımda!

2SURVİVORDA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler, 2022 sezonunun en büyük ödülü için karişı karşıya geldi. Acun Ilıcalı sunumuyla ekrana gelen oyun, iki gün yapıldı. İlk gün oyununun kazananı gönüllüler olmuştu.

39 Mayıs Survivorda büyük ödülü kazanan takım ve ödülü Survivorda ilk kez...

Haftanın büyük ödülü de İngiltere seyahati oldu. Seyahat kapsamında Hull City maçını da izleyecek olan kazanan takımı müthiş bir de sofra bekliyor.

49 Mayıs Survivorda büyük ödülü kazanan takım ve ödülü Survivorda ilk kez...

9 Mayıs Pazartesi günü ikinci oyununun kadınlar yarışını ünlüler aldı. Erkekler yarışının kazananı da ünlüler oldu. Böylece oyunu ünlüler takımı aldı.

59 Mayıs Survivorda büyük ödülü kazanan takım ve ödülü Survivorda ilk kez...

Final turunda ünlüler ve gönüllüler 4-4 berabere kaldı. Kader oyununa ise Adem-Berkan ikilisi çıktı. Berkan'ın sayısı ile büyük ödülün sahibi gönüllüler oldu.

69 Mayıs Survivorda büyük ödülü kazanan takım ve ödülü Survivorda ilk kez...

Gönüllüler takımı, ilk olarak Hull City taraftarları ile bir araya geldi, ardından da takımın maçını izlediler. Maçın son bulmasının akabinde ise futbolcularla zaman geçirme fırsatı buldular. Takımın teknik hocası Şota Arveladze, Acun Ilıcalı ve de Survivor gönüllüler takımı keyifli bir sohbet fırsatı buldu. Yarışmacılar, Hull City'e ait ürünlerden satın aldı.

79 Mayıs Survivorda büyük ödülü kazanan takım ve ödülü Survivorda ilk kez...

Gönüllüler takımı Hull'da eğlenceli bir akşam geçirdi.

8Acun Ilıcalıdan Survivorda Hull City sürprizi

Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Hull City sürprizi!

Survivor All-Star 2022'de ödül oyunu sahibini buldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçını izleyen takımın görüntüleri ekranlara yansıdı. İşte detaylar...

99 Mayıs Survivorda büyük ödülü kazanan takım ve ödülü Survivorda ilk kez...

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Survivor All-Star 2022'de haftanın ödülünü geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Hull City'nin maçını izleyen takım belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçını izleyen takım oldukça keyifli anlar yaşadı.

109 Mayıs Survivorda büyük ödülü kazanan takım ve ödülü Survivorda ilk kez...

Hull City'nin maçını izlemeye giden Gönüllüler Takımı, "Saldır Hull City" tezahüratlarıyla yolculuk yaptı. Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa da yarışmacılarla birlikte Hull City'nin maçını izledi.

119 Mayıs Survivorda büyük ödülü kazanan takım ve ödülü Survivorda ilk kez...

Hull City taraftarları Türk bayrakları açarak Survivor All-Star 2022 Gönüllüler Takımı'nın Hull sokaklarında karşıladı. Hull City taraftarlarının uğrak noktasına giden yarışmacılar büyük bir coşku yaşadı. Hull City taraftarlarının yer aldığı bölgede Fenerbahçe formalı bir kişinin yaşadığı coşku da ekranlara yansıdı.

Survivor All-Star 2022 Gönüllüler Takımı'nın izlediği Hull City maçının ardından Shota Arvaladze de yarışmacılarla bir araya geldi. Acun Ilıcalı ve Shota Arvaladze'nin tanışma hikayesi anlatıldı. Shota Arvaladze, Acun Ilıcalı'yla tanışmasının Ajax yıllarına dayandığını söyledi.

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