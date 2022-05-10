9 Mayıs Survivor'da büyük ödülü kazanan takım ve ödülü! Survivor'da ilk kez...
Survivor'da büyük ödül mücadelesi ekrana geldi. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen ödül oyununda ikinci gün de geride kaldı. Üç eleme adayını çıkaran takımlar, beklenen ödül yarışında nefes kesen performans sergiledi. Peki, 9 Mayıs Survivor ödülü hangi takım kazandı?
TV8'in sevilen yarışması Survivor 2022 All Star'da ödül oyunu gerçekleşti. Ünlüler ve gönüllüler arasından kazanan takım, ilk kez uzun bir yolculuk yapmış olacak. Ödül kapsamında İngiltere'ye gidilecek. İki gün gerçekleştirilen ödül yarışının ilkini gönüllüler almıştı. Gözler Survivor'da kazanan takımda!
Gönüllüler takımı, ilk olarak Hull City taraftarları ile bir araya geldi, ardından da takımın maçını izlediler. Maçın son bulmasının akabinde ise futbolcularla zaman geçirme fırsatı buldular. Takımın teknik hocası Şota Arveladze, Acun Ilıcalı ve de Survivor gönüllüler takımı keyifli bir sohbet fırsatı buldu. Yarışmacılar, Hull City'e ait ürünlerden satın aldı.
Hull City taraftarları Türk bayrakları açarak Survivor All-Star 2022 Gönüllüler Takımı'nın Hull sokaklarında karşıladı. Hull City taraftarlarının uğrak noktasına giden yarışmacılar büyük bir coşku yaşadı. Hull City taraftarlarının yer aldığı bölgede Fenerbahçe formalı bir kişinin yaşadığı coşku da ekranlara yansıdı.
Survivor All-Star 2022 Gönüllüler Takımı'nın izlediği Hull City maçının ardından Shota Arvaladze de yarışmacılarla bir araya geldi. Acun Ilıcalı ve Shota Arvaladze'nin tanışma hikayesi anlatıldı. Shota Arvaladze, Acun Ilıcalı'yla tanışmasının Ajax yıllarına dayandığını söyledi.