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Gündem8. Yargı paketi infaz düzenlemesi var mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği neler, 8.yargı paketinde ceza indirimi var mı, af çıkacak mı 2024?
HaberlerGündem Haberleri 8. Yargı paketi infaz düzenlemesi var mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği neler, 8.yargı paketinde ceza indirimi var mı, af çıkacak mı 2024?
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8. Yargı paketi infaz düzenlemesi var mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği neler, 8.yargı paketinde ceza indirimi var mı, af çıkacak mı 2024?

8. Yargı Paketi’ni bu hafta Meclis’e sunması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Meclis ara vermeden, Şubat sonu gibi Meclis’te görüşülür” dediği 8. Yargı Paketi için yapılan araştırmalar devam ediyor. Yargı paketinin 60’ın üzerinde maddeden oluşması kapsaması bekleniyor. Paketin genel af yasanını kapsayıp kapsamadığı merak konusu oldu. Yeni düzenlemeyle 0-6 yaş çocuğu olan kadınlar ya da engeli olan kişilerin denetimli serbestlikten yararlanabilmesi; anneye baba ile çocuğun arasındaki soy bağının reddi davası gibi birçok imkân tanınacak. Peki, af çıkacak mı 2024, mahkumlara af yasası var mı, 8. Yargı paketi içeriğinde neler var? 8. yargı paketi infaz düzenlemesi ne zaman yapılacak? İşte 8. yargı paketi maddeleri ve içeriğine dair merak edilenler…

• 12 Şubat 2024 - 16:31 • Son Güncelleme:
• 12 Şubat 2024 - 16:31 • Son Güncelleme:
18. Yargı paketi infaz düzenlemesi var mı 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği neler, 8.yargı paketinde ceza indirimi var mı, af çıkacak mı 2024

8. Yargı paketi düzenlemeleri için yapılan araştırmalar devam ediyor. Gözler yeni yargı paketine çevrilirken birçok mahkûm ve mahkûm yakını pakette genel a Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı. 8. Yargı Paketi'ne ilişkin sorular üzerine Bakan Tunç, paketle ilgili çalışmanın taslak aşamasında olduğunu, yakın zamanda TBMM'de milletvekillerine sunulacağını bildirdi. Peki, 8. yargı paketinde af var mı, 8. yargı paketi af yasası çıkacak mı? Af yasası kesin olarak çıkacak mı?

28. yargı paketi ne zaman çıkacak

8. yargı paketi ne zaman çıkacak?

Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi'ne ilişkin, "Takvim çok uzamaz. Seçim takvimi içerisindeyiz şu anda ama Meclis seçim için tatile ayrılmadan, ara vermeden, şubat sonu gibi, marta kalmaz, şubat ortaları gibi Mecliste görüşülür." Dedi.

3Af çıkacak mı, 8. Yargı paketi infaz düzenlemesi var mı

Af çıkacak mı, 8. Yargı paketi infaz düzenlemesi var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak pakette cezaevinde mahkum olan tutuklular ile ilgili genel affın gündemde olmadığını dile getirdi.

Söz konusu kanun paketine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildiren Tunç, düzenlemeler arasında yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok hususun yer aldığını aktardı.

48. Yargı paketi içeriği ve maddeleri neler

8. Yargı paketi içeriği ve maddeleri neler?

24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.

Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.

Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.

58. Yargı paketi infaz düzenlemesi var mı 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği neler, 8.yargı paketinde ceza indirimi var mı, af çıkacak mı 2024

1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.

Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.

Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.

24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.

68. Yargı paketi infaz düzenlemesi var mı 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği neler, 8.yargı paketinde ceza indirimi var mı, af çıkacak mı 2024

Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi hâlli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Halihazırda ikinci defa mükerrer olanlar şartlı tahliyeden yararlanamıyor; cezalarının tamamı kadar süre cezaevlerinde kaldıktan sonra tahliye olabiliyorlardı. Teklifle mahkumların ikinci defa mükerrer oldukları cezalarının tamamı kadar değil, dörtte üçü kadar cezaevinde kalmalarının önü açılacak. Denetimli serbestlikten yararlanamayan ikinci kez mükerrer olan hükümlüler denetimli serbestlikten de yararlanabilecek.

78. Yargı paketi infaz düzenlemesi var mı 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği neler, 8.yargı paketinde ceza indirimi var mı, af çıkacak mı 2024

Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak arabulucu olabilecek.

İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılarak, parasal sınırlarda yeniden değerleme oranında artırma yapılması sonucunda belirlenen miktarlarda bin TL'nin altı dikkate alınmayacak.

Bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı üzerine ilk derece mahkemesince verilen kararlar ile Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden verilen kararlara karşı, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temyize başvurulabilecek.