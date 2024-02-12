8. Yargı paketi infaz düzenlemesi var mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği neler, 8.yargı paketinde ceza indirimi var mı, af çıkacak mı 2024?
8. Yargı Paketi’ni bu hafta Meclis’e sunması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Meclis ara vermeden, Şubat sonu gibi Meclis’te görüşülür” dediği 8. Yargı Paketi için yapılan araştırmalar devam ediyor. Yargı paketinin 60’ın üzerinde maddeden oluşması kapsaması bekleniyor. Paketin genel af yasanını kapsayıp kapsamadığı merak konusu oldu. Yeni düzenlemeyle 0-6 yaş çocuğu olan kadınlar ya da engeli olan kişilerin denetimli serbestlikten yararlanabilmesi; anneye baba ile çocuğun arasındaki soy bağının reddi davası gibi birçok imkân tanınacak. Peki, af çıkacak mı 2024, mahkumlara af yasası var mı, 8. Yargı paketi içeriğinde neler var? 8. yargı paketi infaz düzenlemesi ne zaman yapılacak? İşte 8. yargı paketi maddeleri ve içeriğine dair merak edilenler…
• 12 Şubat 2024 - 16:31 • Son Güncelleme:
• 12 Şubat 2024 - 16:31 • Son Güncelleme: