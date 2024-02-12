8. Yargı paketi infaz düzenlemesi var mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği neler, 8.yargı paketinde ceza indirimi var mı, af çıkacak mı 2024?

8. Yargı paketi düzenlemeleri için yapılan araştırmalar devam ediyor. Gözler yeni yargı paketine çevrilirken birçok mahkûm ve mahkûm yakını pakette genel a Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı. 8. Yargı Paketi'ne ilişkin sorular üzerine Bakan Tunç, paketle ilgili çalışmanın taslak aşamasında olduğunu, yakın zamanda TBMM'de milletvekillerine sunulacağını bildirdi. Peki, 8. yargı paketinde af var mı, 8. yargı paketi af yasası çıkacak mı? Af yasası kesin olarak çıkacak mı?