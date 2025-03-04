8 saatte pişiyor, yemek hazır olunca kaleden davul çalınıyor! Ramazan geleneği yüzyıllardır yaşatılıyor

"Sabah 9' dan akşam 5'e kadar pişiyor"

Vatandaşlardan İskilip keşkeği hakkında bilgi veren Suna Kanbur, "İskilip'te Ramazan keşkeksiz olmaz. Keşkeğin iç malzemelerini evde hazırlarız, içine soğan, et, yarmalık keşkek arzu eden içine her şeyi katabiliyor. Tabii bu yemek Ramazan ayı süresince yenildiği için 30 gün süre ile sofralarımızda bulunuyor. Keşkek saat 9.00'dan 17.00'ye kadar pişiyor. Diğer keşkek hazırlayan vatandaşlar da iç hazırlığını farklı farklı yaptıkları için, çömlekler de aynı ortamda piştiği için lezzetleri ayrı güzel olur. Keşkeğin piştiğini saat 17.00 gibi kaleden yükselen nara ve davul sesiyle anlarız. Herkes gelip sıraya girer. Çömleklerin üzerinde yazan isim ya da numaralar sayesinde Keşkeğini bulup alır" dedi.