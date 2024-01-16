8 köşeli yıldızın anlamı! 8 köşeli yıldız nedir, sekiz köşeli yıldız ne anlama gelmektedir?
Uzaya çıkacak ilk Türk Alper Gezeravcı’nın misyonda kullanacağı görev armasında sekiz köşeli Selçuklu yıldızı yanı sıra ay-yıldızlı Türk Bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor. Peki, 8 köşeli yıldız nedir, sekiz köşeli yıldız ne anlama gelmektedir? İşte Selçuklu 8 köşeli yıldız anlamı…
• 16 Ocak 2024 - 13:19 • Son Güncelleme:
• 16 Ocak 2024 - 13:19 • Son Güncelleme: