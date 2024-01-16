8 köşeli yıldızın anlamı! 8 köşeli yıldız nedir, sekiz köşeli yıldız ne anlama gelmektedir?

Her milletin kültüründe belirli dönemlerinin simgesi olan semboller vardır. Selçuklu yıldızı da XI. ve XIII. yüzyıllar arasında Anadolu’da hüküm süren Anadolu Selçuklularının bize bıraktığı en önemli miraslardan biridir. Osmanlı da bunu ardından yapılarında sürdürür.