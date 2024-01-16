Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem8 köşeli yıldızın anlamı! 8 köşeli yıldız nedir, sekiz köşeli yıldız ne anlama gelmektedir?
HaberlerGündem Haberleri 8 köşeli yıldızın anlamı! 8 köşeli yıldız nedir, sekiz köşeli yıldız ne anlama gelmektedir?
ABONE OL

8 köşeli yıldızın anlamı! 8 köşeli yıldız nedir, sekiz köşeli yıldız ne anlama gelmektedir?

Uzaya çıkacak ilk Türk Alper Gezeravcı’nın misyonda kullanacağı görev armasında sekiz köşeli Selçuklu yıldızı yanı sıra ay-yıldızlı Türk Bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor. Peki, 8 köşeli yıldız nedir, sekiz köşeli yıldız ne anlama gelmektedir? İşte Selçuklu 8 köşeli yıldız anlamı…

• 16 Ocak 2024 - 13:19 • Son Güncelleme:
• 16 Ocak 2024 - 13:19 • Son Güncelleme:
18 köşeli yıldızın anlamı 8 köşeli yıldız nedir, sekiz köşeli yıldız ne anlama gelmektedir

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax-3 misyonu, uzay yolcusu. Alper Gezeravcı'nın misyonunda yer alan 8 köşeli yıldız ise merak konusu oldu. İşte 8 köşeli yıldızın anlamı

28 köşeli yıldız nedir, sekiz köşeli yıldız ne anlama gelmektedir

8 köşeli yıldız nedir, sekiz köşeli yıldız ne anlama gelmektedir?

Ebedi kanunların nakşedildiği yıldız Selçuklu Devleti’nin temelini simgeliyor. "8 Köşeli Selçuklu Yıldızı" Selçuklu mimarisinin en önemli süsleme şekillerinden. İşte detaylar…

38 köşeli yıldızın anlamı 8 köşeli yıldız nedir, sekiz köşeli yıldız ne anlama gelmektedir

Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklular, Anadolu’ya Türklerin girişini daha da hızlandırmanın yanı sıra bıraktığı eserlerle bir anlamda Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağladı.

48 köşeli yıldızın anlamı 8 köşeli yıldız nedir, sekiz köşeli yıldız ne anlama gelmektedir

Selçuklular Anadolu’da inşa ettikleri anıt niteliğindeki eserlerle Anadolu’nun Türkleşmesi için çok sağlam ve başarılı bir temel attı. Özellikle mimari, kültür ve sanat alanlarında bırakılan bu eserler Anadolu’nun Türk Tarihi açısından temelini oluşturdu.

58 köşeli yıldızın anlamı 8 köşeli yıldız nedir, sekiz köşeli yıldız ne anlama gelmektedir

İç içe geçen iki kareden oluşan Selçuklu yıldızının her bir ucu bir erdemi simgeler. Bunlar sırasıyla; Merhamet, Şefkat, Sabretmek, Doğruluk, Sır Tutmak, Sadakat, Cömertlik ve Rabbine Şükretmektir.

68 köşeli yıldızın anlamı 8 köşeli yıldız nedir, sekiz köşeli yıldız ne anlama gelmektedir

Her milletin kültüründe belirli dönemlerinin simgesi olan semboller vardır. Selçuklu yıldızı da XI. ve XIII. yüzyıllar arasında Anadolu’da hüküm süren Anadolu Selçuklularının bize bıraktığı en önemli miraslardan biridir. Osmanlı da bunu ardından yapılarında sürdürür.

78 köşeli yıldızın anlamı 8 köşeli yıldız nedir, sekiz köşeli yıldız ne anlama gelmektedir

Bazı süslemelerde 8 köşeli yıldız olarak karşımıza çıkarken, Osmanlı dönemi türbelerine baktığımızda sadece Osman Gazi ve I. Mehmet (Çelebi)’in türbelerinin - yani birinci ve ikinci kurucu olarak nitelendirebileceğimiz padişahların – sekizgen olduğunu görüyoruz.

88 köşeli yıldızın anlamı 8 köşeli yıldız nedir, sekiz köşeli yıldız ne anlama gelmektedir

Günümüzde Türk Dünyasının en önemli sembollerinden birisi diyebileceğimiz bu yıldızı Türmenistan Devlet Armasında ve Bayrağında, Azerbaycan Devlet Armasında ve Bayrağında, T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü armasında ve daha birçok yerde görebiliyoruz. Selçuklu yıldızı demek Türk demektir.

916 Türk devleti kimlerdir

16 Türk devleti kimlerdir?

Bu imparatorluklar sırasıyla Büyük Hun, Batı Hun, Avrupa Hun, Ak Hun, Göktürk, Avar, Hazar, Uygur, Karahan, Gazneliler, Büyük Selçuklu, Harezmşahlar, Altınordu, Timur, Babür ve Osmanlı şeklindedir.