78 yaşında tutkusundan vazgeçmiyor! Kaynak ustası Nuri dede tavsiye ediyor
Rize’de 60 yıldır soba yapan kaynak ve demir ustası Nuri Kaba (78) ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürürken, boş zamanlarında ise kitap okuyor. Kaba, yorucu iş sonrası verdiği molalarda kitap okuyarak dinleniyor. Kitap okuyarak zamanda yolcuğuna çıktığını söyleyen Kaba, “Kitap okumak 2 bin 500 sene önceki insanla sohbet etmek demek” dedi.
• 21 Ocak 2025 - 10:13 • Son Güncelleme:
• 21 Ocak 2025 - 10:13 • Son Güncelleme: