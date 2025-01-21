78 yaşında tutkusundan vazgeçmiyor! Kaynak ustası Nuri dede tavsiye ediyor

‘İNSAN KİTAP OKUYARAK İNSANLIĞI ÖĞRENİR’

Her türde kitap okumaya çalıştığını anlatan Nuri Kaba, “60 yıldır burada çıraklıktan başladığım işimi sürdürüyorum. Annem, babam, hanım, ben ve çocuklar toplam 12 nüfus bu çekiçle hayatını devam ettirdi. Kitap bizim hayatımızın olmazsa olmaz parçasıdır. İnsan kitap okuyarak insanlığı öğrenir ve insan gibi yaşamaya devam eder. Geceler uzun olduğu için namaz öncesi kalkıp, biraz Kur’an, ardından peygamberimizin hikayelerini okuyorum. Geçmişi öğrenmeden geleceğe sahip olunmaz, hem de dünyayı hevesli yaşayamazsınız. Her kitabı okuyorum" diye konuştu.