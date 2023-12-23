Şehitlerimizin mekanı cennet olsun | Şehitlerin isimleri ve memleketleri ile kimlikleri belli oldu! 6 şehit nereli? Şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 asker şehit oldu. Saldırı sonrası, terör örgütü PKK hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Peki, Şehit olan askerler kim? Şehit olan askerlerimizin isimleri ve 6 şehidimizin memleketleri…
• 23 Aralık 2023 - 10:25 • Son Güncelleme:
• 23 Aralık 2023 - 10:25 • Son Güncelleme: