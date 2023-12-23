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Şehitlerimizin mekanı cennet olsun | Şehitlerin isimleri ve memleketleri ile kimlikleri belli oldu! 6 şehit nereli? Şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 asker şehit oldu. Saldırı sonrası, terör örgütü PKK hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Peki, Şehit olan askerler kim? Şehit olan askerlerimizin isimleri ve 6 şehidimizin memleketleri…

• 23 Aralık 2023 - 10:25 • Son Güncelleme:
• 23 Aralık 2023 - 10:25 • Son Güncelleme:
1Şehitlerimizin mekanı cennet olsun | Şehitlerin isimleri ve memleketleri ile kimlikleri belli oldu 6 şehit nereli Şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri

Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen hain saldırıda 6 asker şehit oldu. Saldırı sonrasında bölgede çok sayıda operasyon başlatılırken hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler saldırıda hayatını kaybeden şehit askerler için taziye mesajı yayınladı. İşte şehit olan askerlerin isimleri, memleketleri ve kimlikleri…

2ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ

Piyade Teğmen Ramazan Günay (Afyonkarahisar)

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (Denizli)

Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı (Gümüşhane)

Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu (Sinop)

Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca (Tokat)

Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın (Bingöl)

36 ŞEHİDİMİZİN İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ

6 ŞEHİDİMİZİN İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ

TOKAT'A VE ZONGULDAK'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) acı haberi, Tokat’ın Almus ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı’nın (31) acı haberi ise Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aile apartmanında yaşayan eşi Seda Yazıcı (31) ve annesi Miyase Yazıcı ile 3 kardeşine ulaştı. Şehit İsmail Yazıcı'nın 4 ay önce evlendiği, eşinin 3 aylık hamile olduğu belirtildi.

4Şehitlerimizin mekanı cennet olsun | Şehitlerin isimleri ve memleketleri ile kimlikleri belli oldu 6 şehit nereli Şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Karaca'nın acı haberi, Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biri olan Yasin Karaca'nın memleketinde bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Seda Yazıcı, annesi Miyase ve kardeşlerine İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Esat Can Öztürk tarafından verildi. Acı haberle büyük üzüntü yaşayan aile, taziyeleri kabul etti. Şehit Yazıcı’nın 11 kardeşten 9’uncusu olduğu öğrenilirken, 4 ay önce evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Telme köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

5Şehitlerimizin mekanı cennet olsun | Şehitlerin isimleri ve memleketleri ile kimlikleri belli oldu 6 şehit nereli Şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Seda Yazıcı, annesi Miyase ve kardeşlerine İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Esat Can Öztürk tarafından verildi.

Acı haberle büyük üzüntü yaşayan aile, taziyeleri kabul etti. Şehit Yazıcı’nın 11 kardeşten 9’uncusu olduğu öğrenilirken, 4 ay önce evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Telme köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

6MALATYAYA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı kapsamında PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen saldırıda 6 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alınırken, şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın Malatya'da yaşayan ailesine gece haber verildi.

7Şehitlerimizin mekanı cennet olsun | Şehitlerin isimleri ve memleketleri ile kimlikleri belli oldu 6 şehit nereli Şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri

4 kardeşin en küçüğü olan Taşkın'ın annesi ve babasının 4 gün önce umreye gittiği öğrenildi. Şehit Taşkın'ın geçen yıl göreve başladığı ve bir kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olduğu öğrenildi.

8İZMİRE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Teğmen Ramazan Günay, şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Ramazan Günay'ın acı haberi, İzmir'in Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan annesi Firdes ve babası Ahmet Günay'a sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehit ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi duyanlar ise taziyeye koştu. Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.

9DENİZLİYE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, şehit oldu. Şehit Serinkan’ın acı haberi, Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde yaşayan baba Ali ile anne Rabia Serinkan ve Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde yaşayan 2 çocuk annesi eşi Çilem Serinkan’a yetkililer tarafından verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri her iki bölgeye de Türk bayrakları asarken, acı haberi duyanlar, taziyeye koştu.

10Şehitlerimizin mekanı cennet olsun | Şehitlerin isimleri ve memleketleri ile kimlikleri belli oldu 6 şehit nereli Şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri

Öte yandan, Şehit Mehmet Serinkan’ın ağabeyi Hüseyin Serinkan’ın da 2016 yılında Suriye’de teröristlerle çıkan çatışmada gazi olduğu öğrenildi.

11SİNOPA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SİNOP'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Sinoplu Gazi Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Kuzey Irak’ta yaşanan çatışmada şehit oldu.

Gazi Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada ağır yaralandı. Erenoğlu, kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düştü.

12Şehitlerimizin mekanı cennet olsun | Şehitlerin isimleri ve memleketleri ile kimlikleri belli oldu 6 şehit nereli Şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada toplam altı asker şehit oldu. Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu’nun, 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve koştuğu öğrenildi. Erenoğlu’nun evli ve iki çocuk babası olduğu bildirildi.