Şehitlerimizin mekanı cennet olsun | Şehitlerin isimleri ve memleketleri ile kimlikleri belli oldu! 6 şehit nereli? Şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Karaca'nın acı haberi, Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biri olan Yasin Karaca'nın memleketinde bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.



Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Seda Yazıcı, annesi Miyase ve kardeşlerine İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Esat Can Öztürk tarafından verildi. Acı haberle büyük üzüntü yaşayan aile, taziyeleri kabul etti. Şehit Yazıcı’nın 11 kardeşten 9’uncusu olduğu öğrenilirken, 4 ay önce evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Telme köyünde toprağa verileceği öğrenildi.