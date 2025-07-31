50 derece yetmedi, bir de fırın sıcağı! Şanlıurfa’da ekmek ateşin içinde kazanılıyor

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Haliliye ilçes Osmangazi Mahallesinde faaliyet gösteren taş fırında çalışan 35 yıllık fırın ustası Derviş Cenağ, "Uzun yıllardır Şanlıurfa'da bu mesleği yapıyorum. Bu sıcaklık altında halkımıza hizmet yaparak aile geçimimizi sağlıyoruz. Biber, patlıcan, tepsi yemekleri ve ekmek pişirimi yapıyoruz. Her mesleğin bir zorluğu olduğu gibi bizim zorluğumuz da sıcaklıktır. Dışarda hava sıcaklığı 50 derecenin üstünde biz de fırında çalışıyoruz. Zor olsa da bu şekilde evimize ekmek götürüyoruz" dedi.