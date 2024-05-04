5 Mayıs 2024 paskalya mı, Ortodoks Hristiyanlarının paskalya bayramı ne zaman? Paskalyada neden yumurta boyanır?

Hıristiyanlığın en eski ve önemli bayramı olarak bilinen Paskalya, (Pascha, Easter) İsa’nın çarmıha gerildikten sonraki üçüncü günde dirilişi olarak kutlanıyor. Mart sonundan Nisan sonuna kadar devam eden bir döneme denk gelen ve sabit bir tarihi olmayan Paskalya, dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü olarak kutlanıyor. Paskalya Günü; Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da isimlendiriliyor.