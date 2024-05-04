5 Mayıs 2024 paskalya mı, Ortodoks Hristiyanlarının paskalya bayramı ne zaman? Paskalyada neden yumurta boyanır?
Paskalya Bayramı bilindiği üzere Doğu ve Batı Hristiyan Kiliselerinde farklı tarihlerde kutlanıyor. 31 Mart'ta Katolik, Protestan ve Ermeni Apostolik Kiliseleri 2024 Paskalya Bayramı'nı kutlamışlardı. Ortodoks Kiliseleri ise henüz Paskalya Bayramı'nı kutlamadı. Peki, Hristiyan Ortodoks Paskalya Bayramı ne zaman? Paskalya ne demek, neden kutlanır?
• 04 Mayıs 2024 - 12:21 • Son Güncelleme:
• 04 Mayıs 2024 - 12:21 • Son Güncelleme: