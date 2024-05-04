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Gündem 5 Mayıs 2024 paskalya mı, Ortodoks Hristiyanlarının paskalya bayramı ne zaman? Paskalyada neden yumurta boyanır?
Haberler Gündem Haberleri 5 Mayıs 2024 paskalya mı, Ortodoks Hristiyanlarının paskalya bayramı ne zaman? Paskalyada neden yumurta boyanır?

5 Mayıs 2024 paskalya mı, Ortodoks Hristiyanlarının paskalya bayramı ne zaman? Paskalyada neden yumurta boyanır?

Paskalya Bayramı bilindiği üzere Doğu ve Batı Hristiyan Kiliselerinde farklı tarihlerde kutlanıyor. 31 Mart'ta Katolik, Protestan ve Ermeni Apostolik Kiliseleri 2024 Paskalya Bayramı'nı kutlamışlardı. Ortodoks Kiliseleri ise henüz Paskalya Bayramı'nı kutlamadı. Peki, Hristiyan Ortodoks Paskalya Bayramı ne zaman? Paskalya ne demek, neden kutlanır?

• 04 Mayıs 2024 - 12:21 • Son Güncelleme:
• 04 Mayıs 2024 - 12:21 • Son Güncelleme:
1 5 Mayıs 2024 paskalya mı, Ortodoks Hristiyanlarının paskalya bayramı ne zaman Paskalyada neden yumurta boyanır

Paskalya ne zaman? 2024 yılında Katolik, Protestan ve Ermeni Apostolik Kiliselerinde Paskalya Bayramı kutlanmıştı. Ancak Ortodoks Kilisesi takviminde henüz Paskalya Bayramı tarihi gelmedi. Peki, 2024 Paskalya ne zaman? İşte Ortodoks Paskalya Bayramı tarihi...

2 PASKALYA NE ZAMAN

PASKALYA NE ZAMAN?

2024 yılında Ortodoks Kilisesi Takvimi'ne göre Paskalya 5 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

3 PASKALYA NEDİR, NEDEN KUTLANIR

PASKALYA NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Paskalya sözcüğünün ikinci yüzyıldaki karşılığı Yunan ve Latin yazarlar tarafından "Pascha (π?σχα)" olarak kullanılmıştır. Sözcük "dokunmadan geçmek" anlamına gelir ve İsrailoğulları'nın Mısır'daki esaretten kaçışına veya İsrailoğulları'nın ilk doğan çocuğunun canının bağışlanmasına gönderme yapar.

4 5 Mayıs 2024 paskalya mı, Ortodoks Hristiyanlarının paskalya bayramı ne zaman Paskalyada neden yumurta boyanır

Hıristiyanlığın en eski ve önemli bayramı olarak bilinen Paskalya, (Pascha, Easter) İsa’nın çarmıha gerildikten sonraki üçüncü günde dirilişi olarak kutlanıyor. Mart sonundan Nisan sonuna kadar devam eden bir döneme denk gelen ve sabit bir tarihi olmayan Paskalya, dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü olarak kutlanıyor. Paskalya Günü; Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da isimlendiriliyor.

5 5 Mayıs 2024 paskalya mı, Ortodoks Hristiyanlarının paskalya bayramı ne zaman Paskalyada neden yumurta boyanır

Paskalya tüm Hıristiyanlar tarafından kutlanıyor. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler var. Bunlar arasında en yaygını kişilerin birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesi... Paskalya Günü için evlerde özel Paskalya çörekleri yapılıyor, haşlanmış yumurtalar boyanıyor, mumlar yakılıyor ve dualar okunuyor.

6 5 Mayıs 2024 paskalya mı, Ortodoks Hristiyanlarının paskalya bayramı ne zaman Paskalyada neden yumurta boyanır

Paskalya, beş haftalık Büyük Perhiz denilen ve 40 gün boyunca hayvansal gıdaları yemeden tutulan bir oruç ile son hafta olan Kutsal Haftayı kapsıyor ve Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona eriyor.

7 PASKALYA GELENEKLERİ NELER

PASKALYA GELENEKLERİ NELER?

Paskalya tüm Hristiyanlar tarafından kutlanır. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir. Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (Büyük Perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (Kutsal Hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona erer.

8 5 Mayıs 2024 paskalya mı, Ortodoks Hristiyanlarının paskalya bayramı ne zaman Paskalyada neden yumurta boyanır

Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur. Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer.

9 5 Mayıs 2024 paskalya mı, Ortodoks Hristiyanlarının paskalya bayramı ne zaman Paskalyada neden yumurta boyanır

Katolik Kiliseleri'nde, Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır; Kitabı Mukaddes'ten bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır. Hristiyanlığın başlangıç döneminde vaftiz törenleri, yılda yalnızca bir kez, Paskalya gününde yapılırdı. Rum ve Rus Ortodoks Kiliselerinde gece ayinlerinden önce kilise dışında bir ayin alayı düzenlenir. Alay kiliseden çıkarken hiç ışık yakılmaz; dönüşte ise, İsa'nın dirilişini simgelemek için yüzlerce mum yakılır.