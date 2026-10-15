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Gündem400 yıllık tarif tam 6 ay bayatlamıyor! Sırrı içindeki 7 çeşit baharatta saklı
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400 yıllık tarif tam 6 ay bayatlamıyor! Sırrı içindeki 7 çeşit baharatta saklı

15.10.2026 - 10:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay’ın simge lezzetlerinden biri olan ve yapısındaki özel baharat dengesi sayesinde 6 ay boyunca tazeliğini koruyan geleneksel Hatay kömbesi, Kayserililerin beğenisine sunuluyor.

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1400 yıllık tarif tam 6 ay bayatlamıyor! Sırrı içindeki 7 çeşit baharatta saklı

Kayseri'de düzenlenen Hatay Yöresel Lezzetler ve Giyim Festivali'nde, Hatay'ın geleneksel lezzeti Hatay kömbesi ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor.

Kayseri'de 13-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Hatay Yöresel Lezzetler ve Giyim Festivali devam ediyor. Festivalde Hatay'ın geleneksel lezzeti Hatay kömbesi de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

2400 yıllık tarif tam 6 ay bayatlamıyor! Sırrı içindeki 7 çeşit baharatta saklı

7 ÇEŞİT BAHARATLA 6 AY BAYATLAMIYOR

30 yıldır kömbe yapan esnaf Murat Doğan, Hatay kömbesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Hatay kömbesi bizim için o kadar değerli ki bizim Ramazan sofralarımızı süsleyen, içerisinde 7 çeşit baharat barındıran ve 6 ay bayatlamayan özel bir kurabiyedir. İçerisinde baharat olarak zencefil, muskat, tarçın, mahlep ve karanfil gibi baharatlar var. Bu baharatlar hem çok güzel bir lezzet veriyor hem de ürünün bayatlamasını önlüyor. Bu ürünlerimizi de cevizli, hurmalı ve sade olarak üretiyoruz. Damak zevkine uygun olarak tatmalarını sağlıyoruz" dedi.

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"HATAY'IN SEMBOLÜDÜR"

Doğan, kömbenin medeniyetler ve Hatay'ın sembolü olduğunu söyleyerek, "Bu kömbe kurabiye gibi görünse de bizim için çok kıymetlidir. Çok eski medeniyetlere dayanan, yaklaşık 300-400 yıllık geçmişi vardır. Bizim için kardeşliği, dostluğu, samimiyeti yani çok şeyi ifade eder. Medeniyetlerin ve Hatay'ın sembolüdür. Bütün medeniyetlerin birleşimidir. Biz Kayseri halkı için geldik buraya ve bu güzel lezzetleri tatmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı

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