40 yıllık tutkusunu bambaşka bir şeye dönüştürdü! Tasarımlarına talep yağıyor

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Üretim alanını daha da genişletmek istediğini belirten Ayfer Helvacıoğlu, ilerleyen süreçte örgünün yanı sıra farklı alanlarda da yeni ürünler ortaya çıkarmayı hedeflediğini söyledi.Helvacıoğlu, "Sırf örgü üzerine değil, diğer şeyler üzerinde de bir şeyler üretmek istiyorum. Yelpazemi çoğaltmak istiyorum. İnşallah başarılı olurum" dedi.El emeği üretimin insanlara her yaşta yeni bir uğraş ve motivasyon sağlayabileceğini ifade eden Helvacıoğlu, kendi çalışmalarının da bunun bir örneği olduğunu dile getirdi.Üretmenin yaşla sınırlı olmadığını vurgulayan Ayfer Helvacıoğlu, kendisinin de yeni ürünler ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.Helvacıoğlu, "Her yaşta bir şeyler üretilebilir. Bunu görüyoruz şu anda. Büyük bir azimle çalışmaya devam ediyorum" diyerek üretmeye ve yeni tasarımlar geliştirmeye devam edeceğini söyledi.Yaklaşık 40 yıllık örgü deneyimini yeni fikirlerle birleştiren Helvacıoğlu, günlük kullanım ürünlerinden özel günlerde kullanılabilecek aksesuarlara kadar farklı çalışmalarını stantta sergileyerek el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturuyor.