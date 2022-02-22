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Galatasaray4 penaltı, 5 gol, 90+9, Gomis değil Avrupa Omar'ı konuşuyor! '11 göz ameliyatı sonrası...'
HaberlerGalatasaray Haberleri 4 penaltı, 5 gol, 90+9, Gomis değil Avrupa Omar'ı konuşuyor! '11 göz ameliyatı sonrası...'
• 22 Şubat 2022 - 17:36 • Son Güncelleme:

4 penaltı, 5 gol, 90+9, Gomis değil Avrupa Omar'ı konuşuyor! '11 göz ameliyatı sonrası...'

Dün akşam 5 golün atıldığı gerilimi yüksek maç sonrası Gomis'i, verilen penaltıları, saha içinde ve dışında olan tartışmaları es geçen Avrupa basını Omar Elabdellaoui'yi manşetlerine taşıdı.

• 22 Şubat 2022 - 17:36 • Son Güncelleme:
14 penaltı, 5 gol, 90+9, Gomis değil Avrupa Omarı konuşuyor 11 göz ameliyatı sonrası...
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Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-2 mağlup ederken gözler Omar Elabdellaoui'ye çevirildi. Elabdellaoui'nin futbola dönüşü Avrupa basınında büyük ilgi gördü. Norveçli futbolcu manşetlere taşınırken mucize başlıkları atıldı. İşte o başlıklar...

2MIRROR - İNGİLTERE

MIRROR - İNGİLTERE

"Manchester City'nin eski oyuncusu Omar Elabdellaoui'nin mucizevi geri dönüşü"

3FANPAGE - İTALYA

FANPAGE - İTALYA

"Elabdellaoui'nin 423 gün sonra sahalara duygusal dönüşü"

4INTERIA SPORT - POLONYA

INTERIA SPORT - POLONYA

"Patlama az kalsın gözlerini ondan alıyordu ama birçok operasyonun ardından sahalara döndü"

5NETTAVISEN - NORVEÇ

NETTAVISEN - NORVEÇ

"Rüya, gerçek oldu"

6HET NIEUWSBLAD - BELÇİKA

HET NIEUWSBLAD - BELÇİKA

"Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, havai fişek olayının ardından 13 ay ve 11 göz ameliyeti sonrası yeniden oynayabiliyor"

7VOETBAL INTERNATIONAL - HOLLANDA

VOETBAL INTERNATIONAL - HOLLANDA

"Feyenoord'un eski oyuncusundan mucizevi geri dönüş"

8TV 2 - NORVEÇ

TV 2 - NORVEÇ

"Omar Elabdellaoui, pazartesi günü sansasyonel bir dönüş yaptı"

9FOTBOLLSKANALEN - İSVEÇ

FOTBOLLSKANALEN - İSVEÇ

"Elabdellaoui, 11 ameliyatın ardından geri döndü"

10MAİSFUTEBOL - PORTEKİZ

MAİSFUTEBOL - PORTEKİZ

"1 yıldan fazla süre ve 11 operasyondan sonra Elabdellaoui futbola döndü"

11SPORT-EXPRESS - RUSYA

SPORT-EXPRESS - RUSYA

"Galatasaraylı savunmacı, 11 göz ameliyatı sonrası ilk kez gözlükle sahada"

12PLAYSPORT - ROMANYA

PLAYSPORT - ROMANYA

"Alexandru Cicaldau'nun takım arkadaşının mutluluk göz yaşları"

13SPORTNİEUWS - HOLLANDA

SPORTNİEUWS - HOLLANDA

"Omar Elabdellaoui, havai fişek kazasından sonra inanılmaz bir geri dönüş yaptı"

14NRK - NORVEÇ

NRK - NORVEÇ

"Omar'dan dramatik geri dönüş"

15FOSONLİNE - YUNANİSTAN

FOSONLİNE - YUNANİSTAN

"Elabdellaoui'nin geri dönüş göz yaşları"

16HET BELANG VAN LİMBURG - BELÇİKA

HET BELANG VAN LİMBURG - BELÇİKA

"Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, havai fişek olayının ardından 13 ay ve 11 göz ameliyatı sonrası yeniden oynayabiliyor"

17FEDRELANDSVENNEN - NORVEÇ

FEDRELANDSVENNEN - NORVEÇ

"Sakatlıktan geri dönüşte zafer: Fantastik"

18NYHETER - İSVEÇ

NYHETER - İSVEÇ

"Bir mucize"

19TV 2 SPORT - DANİMARKA

TV 2 SPORT - DANİMARKA

"Ciddi havai fişek kazasının ardından geri döndü"

20SPORT 24 - YUNANİSTAN

SPORT 24 - YUNANİSTAN

"14 ay sonra geri döndü"

214 penaltı, 5 gol, 90+9, Gomis değil Avrupa Omarı konuşuyor 11 göz ameliyatı sonrası...

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