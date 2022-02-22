• 22 Şubat 2022 - 17:36 • Son Güncelleme:
4 penaltı, 5 gol, 90+9, Gomis değil Avrupa Omar'ı konuşuyor! '11 göz ameliyatı sonrası...'
Dün akşam 5 golün atıldığı gerilimi yüksek maç sonrası Gomis'i, verilen penaltıları, saha içinde ve dışında olan tartışmaları es geçen Avrupa basını Omar Elabdellaoui'yi manşetlerine taşıdı.
• 22 Şubat 2022 - 17:36 • Son Güncelleme:
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Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-2 mağlup ederken gözler Omar Elabdellaoui'ye çevirildi. Elabdellaoui'nin futbola dönüşü Avrupa basınında büyük ilgi gördü. Norveçli futbolcu manşetlere taşınırken mucize başlıkları atıldı. İşte o başlıklar...
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