31 Mart seçiminde kaç pusula olacak? Tek zarf mı olacak? İşte Yerel Seçimler hakkında merak edilen 10 detay
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanıyor. YSK 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için hazırladığı takvim işliyor. 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bini aşkın muhtar belirlenecek. Diğer yandan il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de gerçekleştirilecek.
• 21 Mart 2024 - 12:10 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2024 - 12:10 • Son Güncelleme: