31 Mart seçiminde kaç pusula olacak? Tek zarf mı olacak? İşte Yerel Seçimler hakkında merak edilen 10 detay





Büyükşehirde yaşayan seçmen neler için oy verecek?



Her bir seçmen hangi sandık seçmen listesinde kayıtlıysa o sandıkta oy kullanabilecek. Seçim çevresi burada önemli. Seçmen hanig seçim çevresinde ise orada oy kullanabilecek.



Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.