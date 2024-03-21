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Gündem 31 Mart seçiminde kaç pusula olacak? Tek zarf mı olacak? İşte Yerel Seçimler hakkında merak edilen 10 detay
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31 Mart seçiminde kaç pusula olacak? Tek zarf mı olacak? İşte Yerel Seçimler hakkında merak edilen 10 detay

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanıyor. YSK 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için hazırladığı takvim işliyor. 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bini aşkın muhtar belirlenecek. Diğer yandan il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de gerçekleştirilecek.

• 21 Mart 2024 - 12:10 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2024 - 12:10 • Son Güncelleme:
1 31 Mart seçiminde kaç pusula olacak Tek zarf mı olacak İşte Yerel Seçimler hakkında merak edilen 10 detay

Yerel Seçimlere kısa bir süre kala merak edilen soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik. İşte 10 soruda 31 Mart yerel seçimleri...

2 31 Mart seçiminde kaç pusula olacak Tek zarf mı olacak İşte Yerel Seçimler hakkında merak edilen 10 detay



NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK internet sitesinden, e devlet'ten ve YSK seçmen sorgulama mobil uygulamasından öğrenebilecek. SEÇİMLERDE SEÇMEN BİLGİ KAĞIDININ YANINIZDA OLMASINA GEREK YOKTUR.

3 31 Mart seçiminde kaç pusula olacak Tek zarf mı olacak İşte Yerel Seçimler hakkında merak edilen 10 detay



Cep Telefonuyla oy kullanmaya gidilir mi?

Oy verme kabinine cep telefonu, fotoğraf ve film kaydedici cihazların girişi yasaktır. Bu tür cihazlar yanınızdaysa sandık kuruluna vermeniz gerekmektedir.

4 31 Mart seçiminde kaç pusula olacak Tek zarf mı olacak İşte Yerel Seçimler hakkında merak edilen 10 detay



Yeni evlenenler nasıl oy kullanacak?

Yeni evlenen ancak kimliğini değiştirmeyenler evlilik cüzdanı ile oy kullanabilecek.

5 31 Mart seçiminde kaç pusula olacak Tek zarf mı olacak İşte Yerel Seçimler hakkında merak edilen 10 detay



Kaç siyasi parti seçime katılacak?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

6 31 Mart seçiminde kaç pusula olacak Tek zarf mı olacak İşte Yerel Seçimler hakkında merak edilen 10 detay



Büyükşehirde yaşayan seçmen neler için oy verecek?

Her bir seçmen hangi sandık seçmen listesinde kayıtlıysa o sandıkta oy kullanabilecek. Seçim çevresi burada önemli. Seçmen hanig seçim çevresinde ise orada oy kullanabilecek.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

7 31 Mart seçiminde kaç pusula olacak Tek zarf mı olacak İşte Yerel Seçimler hakkında merak edilen 10 detay



Büyükşehir olmayan yerlerde neler için oy kullanılacak?

Türkiye'de büyükşehir olmayan illerde ise il genel meclisi, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek. Köylerde il genel meclis üyeliği ve muhtarlık için oy kullanılacak.

8 31 Mart seçiminde kaç pusula olacak Tek zarf mı olacak İşte Yerel Seçimler hakkında merak edilen 10 detay



KAÇ PUSULA VAR? PUSULARLAR KAÇ ZARFA KONACAK?

31 Mart Yerel Seçimlerinde pusulaların rengi de olacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için pusula beyaz, il genel meclisi için pusula turuncu, belediye başkanlığı için pusula mavi, belediye meclis üyeliği için pusula sarı renkte olacak. Pusulaların tamamı tek bir zarfa konulacak.

9 31 Mart seçiminde kaç pusula olacak Tek zarf mı olacak İşte Yerel Seçimler hakkında merak edilen 10 detay



OY VERME HANGİ SAATLER ARASINDA YAPILACAK?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

10 31 Mart seçiminde kaç pusula olacak Tek zarf mı olacak İşte Yerel Seçimler hakkında merak edilen 10 detay



OY SAYMA HANGİSİNDEN BAŞLAYACAK?

Büyükşehirlerde sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

11 31 Mart seçiminde kaç pusula olacak Tek zarf mı olacak İşte Yerel Seçimler hakkında merak edilen 10 detay



Yurt dışında yaşayan vatandaşlar yerel seçimlerde oy kullanabiliyor mu?

Yurt dışında yaşayan seçmenler Cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve halk oylamalarında oy kullanabiliyor. Ancak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar yerel seçimlerde oy kullanamaz.

12 31 Mart seçiminde kaç pusula olacak Tek zarf mı olacak İşte Yerel Seçimler hakkında merak edilen 10 detay