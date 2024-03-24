31 Mart 2024 Eskişehir yerel seçim sonuçları: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Eskişehir aday listesi
Eskişehir yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Eskişehir iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Eskişehir aday listesi
• 24 Mart 2024 - 15:46 • Son Güncelleme:
• 24 Mart 2024 - 15:46 • Son Güncelleme: