30 Ekim (yarın) okullar tatil mi? 30 Ekim 2026 Cuma resmi tatil mi, idari izin var mı?

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Hayır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim akşamı sona eriyor. 30 Ekim Cuma bu kapsamda yer almadığı için normal iş günü olarak kabul ediliyor.

30 Ekim'de (yarın) okullar tatil mi?

Hayır, okullar yarın açık. Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 çalışma takviminde 30 Ekim Cuma için tatil bulunmuyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler normal ders programıyla yapılacak. Özel okullar ve kreşlerde de eğitimin sürmesi bekleniyor.

30 Ekim idari izin var mı?

Şu ana kadar yok. 30 Ekim Cuma için Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanmış bir idari izin genelgesi bulunmuyor. Kamu çalışanları cuma günü normal mesaiye başlayacak. Olası bir karar açıklanması halinde haberimiz güncellenecek.