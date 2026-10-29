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Gündem30 Ekim (yarın) okullar tatil mi? 30 Ekim 2026 Cuma resmi tatil mi, idari izin var mı?
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30 Ekim (yarın) okullar tatil mi? 30 Ekim 2026 Cuma resmi tatil mi, idari izin var mı?

29.10.2026 - 11:30Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde milyonlarca öğrenci, veli ve çalışan yarının tatil olup olmadığını araştırıyor. 30 Ekim 2026 Cuma günü resmi tatil değil. 29 Ekim itibarıyla açıklanmış bir idari izin kararı da bulunmuyor. Bu nedenle yarın okullarda dersler, kamu kurumlarında ve bankalarda mesai normal şekilde devam edecek.

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130 Ekim (yarın) okullar tatil mi? 30 Ekim 2026 Cuma resmi tatil mi, idari izin var mı?

30 Ekim 2026 Cuma resmi tatil mi?

Hayır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim akşamı sona eriyor. 30 Ekim Cuma bu kapsamda yer almadığı için normal iş günü olarak kabul ediliyor.

30 Ekim'de (yarın) okullar tatil mi?

Hayır, okullar yarın açık. Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 çalışma takviminde 30 Ekim Cuma için tatil bulunmuyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler normal ders programıyla yapılacak. Özel okullar ve kreşlerde de eğitimin sürmesi bekleniyor.

30 Ekim idari izin var mı?

Şu ana kadar yok. 30 Ekim Cuma için Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanmış bir idari izin genelgesi bulunmuyor. Kamu çalışanları cuma günü normal mesaiye başlayacak. Olası bir karar açıklanması halinde haberimiz güncellenecek.

 

230 Ekim (yarın) okullar tatil mi? 30 Ekim 2026 Cuma resmi tatil mi, idari izin var mı?

29 Ekim tatili 4,5 gün olacak mı?

Şu an için hayır. Cumhuriyet Bayramı tatili bu yıl 1,5 gün sürüyor. 30 Ekim'de idari izin verilseydi tatil hafta sonuyla birleşerek 4,5 güne çıkacaktı, ancak böyle bir karar alınmadı.

30 Ekim bankalar açık mı?

Evet. 30 Ekim Cuma resmi tatil olmadığı için bankalar ve şubeler normal çalışma saatlerinde hizmet verecek. Bayram nedeniyle 29 Ekim'de bekleyen EFT ve havale işlemleri de cuma günü gerçekleştirilecek.

28 ve 29 Ekim tatil mi?

  • 28 Ekim 2026 Çarşamba: Saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil
  • 29 Ekim 2026 Perşembe (bugün): Tam gün resmi tatil; okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı
  • 30 Ekim 2026 Cuma (yarın): Normal eğitim ve çalışma günü

330 Ekim (yarın) okullar tatil mi? 30 Ekim 2026 Cuma resmi tatil mi, idari izin var mı?

30 Ekim'de üniversiteler tatil mi?

Hayır. 29 Ekim'de üniversitelerde ders yapılmıyor, ancak 30 Ekim Cuma günü üniversiteler kendi akademik takvimlerine göre normal eğitime devam edecek. Öğrencilerin bağlı oldukları üniversitenin duyurularını takip etmesi öneriliyor.

Sıkça sorulan sorular

Yarın okul var mı? Evet, 30 Ekim 2026 Cuma günü okullarda dersler normal şekilde yapılacak.

30 Ekim resmi tatil mi? Hayır, 30 Ekim Cuma resmi tatil değil.

30 Ekim idari izin oldu mu? Hayır, 29 Ekim itibarıyla idari izin kararı açıklanmadı.

30 Ekim bankalar açık mı? Evet, bankalar 30 Ekim'de açık.

29 Ekim resmi tatil mi? Evet, 29 Ekim Perşembe tam gün resmi tatil.

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