30 EKİM CUMA HUTBESİ TAM METNİ! Diyanet bugünkü cuma hutbesini yayımladı: Konusu ve PDF ekranı
30 Ekim 2026 Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Türkiye genelindeki camilerde bugün okunacak hutbenin konusu “Birlik ve Beraberlik” oldu. Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümüne de değinilen hutbede kardeşlik, dayanışma ve ortak değerlere sahip çıkmanın önemi anlatıldı. Peki, bugünkü cuma hutbesinde neler söylendi? İşte 30 Ekim Cuma hutbesinin konusu, tam metin PDF dosyası ve sesli dinleme bağlantısı...
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Bugünkü cuma hutbesi yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 30 Ekim 2026 Cuma günü camilerde okunacak hutbeyi bir gün önceden erişime açtı. Bu haftanın hutbesine “Birlik ve Beraberlik” başlığı verildi.
Cuma namazı öncesinde hutbenin konusunu öğrenmek ve tam metnini okumak isteyenler için Diyanet'in resmî internet sitesinde Türkçe PDF dosyası ve sesli hutbe seçeneği de bulunuyor.
30 EKİM 2026 CUMA HUTBESİNİN KONUSU NEDİR?
30 Ekim 2026 tarihli cuma hutbesinin konusu “Birlik ve Beraberlik”.
Diyanet'in hazırladığı hutbede toplumun ortak değerler etrafında kenetlenmesi, insanların birbirlerinin sevinç ve sıkıntılarını paylaşması ve dayanışmanın günlük hayatta da sürdürülmesi gerektiği anlatılıyor.
Hutbede Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla vatanın korunmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekiliyor. Şehitler ve gazilerin bıraktığı mirasa sahip çıkılması gerektiği hatırlatılıyor.
Ailelere ve gençlere yönelik mesajların da yer aldığı hutbede, millî ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması vurgulanıyor.
BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİNDE NELER SÖYLENDİ?
Diyanet'in 30 Ekim Cuma hutbesi, insanların aralarında herhangi bir çıkar veya akrabalık bağı bulunmasa bile birbirlerini Allah rızası için sevmelerinin önemini anlatan bir hadisle başlıyor.
Ardından toplumun güçlükleri aşabilmesinde kardeşlik bağlarının ve ortak değerlerin taşıdığı yere değiniliyor.
Cumhuriyet'in 103. yılına ayrılan bölümde ise bağımsızlığın korunması, vatan sevgisi, bayrak ve şehitlerle gazilerin emaneti olan değerlere sahip çıkılması üzerinde duruluyor.
Hutbenin son bölümünde dayanışmanın yalnızca camide aynı safta bulunmaktan ibaret olmadığı, insanların günlük hayatlarında da birbirlerine destek olması gerektiği hatırlatılıyor.
30 EKİM CUMA HUTBESİ TAM METNİ VE PDF DOSYASI
Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ekim 2026 tarihli “Birlik ve Beraberlik” hutbesinin tam metnini PDF formatında yayımladı.
Resmî PDF dosyasında hutbenin Türkçe metninin yanı sıra Arapça ayet ve hadisler ile bunların kaynakları da bulunuyor.
30 Ekim 2026 Cuma hutbesi tam metin PDF: https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Birlik%20ve%20Beraberlik-.pdf
Hutbenin tam metnine Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden de ulaşılabiliyor.
30 Ekim 2026 Cuma hutbesi tam metni:
BİRLİK VE BERABERLİK
Muhterem Müslümanlar!
Bir gün, Resûl-i Ekrem (s.a.s), ashâbına şöyle buyurdu: “Allah’ın peygamber ya da şehit olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah’a yakınlıkları sebebiyle, peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler.” Ashâb-ı kiram, ‘Ya Resûlallah! Bunlar kimlerdir?’ diye sorunca Rahmet Elçisi (s.a.s), “Bunlar, aralarında akrabalık bağı ya da herhangi bir menfaat bulunmayıp sırf Allah için birbirlerini sevenlerdir” cevabını verdi.
Aziz Kardeşlerim!
Bizleri ayakta tutan, hayatın zorluklarına karşı koruyan ve yarınlara güvenle taşıyan en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Ortak bir inanca, müşterek değerlere ve birlikte yaşama iradesine sahip oluşumuzdur. En büyük gücümüz, kalplerimizi aynı duygular etrafında birleştirmek, birbirimizin sevinç ve kederlerini paylaşmaktır.
Kıymetli Müminler!
Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümünde şu hakikati bir kez daha dile getirelim ki, bizler; hür olmanın onuruyla yaşadığımız vatanımızı birlik ve beraberliğimiz sayesinde kendimize yurt kıldık. İstikbalimizin şahidi ezanlarımızı kardeşlik bağımızla semalarda yankılattık. İstiklalimizin sembolü bayrağımızı el ele vererek göklerde dalgalandırdık. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan mukaddes değerleri, tek yürek oluşumuz sayesinde koruduk. İhanet, fitne ve fesat hareketlerinin karşısında yekvücut durarak huzurumuzu muhafaza ettik.
Kıymetli Aileler! Sevgili Gençler!
Şanlı ecdadımızın büyük bedeller ödeyerek bize vatan kıldığı bu topraklarda birlik ve beraberliğimizi korumak, istisnasız hepimizin vazifesidir. Zira dayanışma ruhunu diri tutan milletler, en çetin imtihanlardan başarıyla çıkmışlar, ayrılığa düşenler ise tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir. Yüce Rabbimiz, “Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak çarpışanları sever” buyurarak, hak yolunda omuz omuza durmamızı istemektedir. Dolayısıyla eli kalem tutanlar yazdıklarıyla, dili kelam edenler söyledikleriyle, herkes duasıyla birlik ve beraberliğimize katkı sunmalıdır. Aileler, evlatlarını dinine, milli ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde yetiştirmelidir. Gençler de vatanına, milletine, bayrağına ve kutsallarına sahip çıkarak geleceğimizi inşa etmelidir.
Aziz Müminler!
Birazdan bu camiden ayrılacak; her birimiz günlük meşgalelerimize döneceğiz. Asıl mesele, camide yan yana durduğumuz gibi hayatın içinde de birbirimize destek olabilmektir. Elbette hepimizin taşıdığı yükler, yüreğini yoran imtihanlar vardır. Ancak unutmayalım ki; kardeşlik bağımızı sımsıkı tuttuğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yoktur.
Hutbemizi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu uyarısıyla bitiriyoruz: “…Birlik ve beraberliğe sarılın; ayrılıktan, bölünüp parçalanmaktan sakının...”
CUMA HUTBESİ “BİRLİK VE BERABERLİK” MESAJIYLA TAMAMLANDI
Diyanet'in bu haftaki hutbesinde toplumsal dayanışmanın günlük yaşamdaki karşılığına da yer verildi.
Hutbede, camide birlikte ibadet eden insanların hayatın diğer alanlarında da birbirlerinin yanında olmaları gerektiği belirtiliyor.
Peygamber Efendimizin birlik ve beraberliği korumaya, ayrılıktan ve bölünmekten uzak durmaya yönelik uyarısıyla hutbe sona eriyor.
Hutbede Ebû Dâvûd'un Büyû bölümünden, Saff suresinin 4. ayetinden ve Tirmizî'nin Fiten bölümünden kaynaklara yer veriliyor.
DİYANET CUMA HUTBESİ SESLİ DİNLEME VE İNDİRME EKRANI
Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ekim Cuma hutbesinin yazılı metniyle birlikte sesli sürümünü de yayımladı.
Hutbeyi dinlemek isteyenler, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî sayfasındaki sesli hutbe bağlantısını kullanabiliyor.
Aynı sayfada Türkçe ve İngilizce metin seçenekleri de bulunuyor.
Diyanet 30 Ekim cuma hutbesi resmî sayfası: https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/
Diyanet Haber haftanın cuma hutbeleri: https://www.diyanethaber.com.tr/hutbeler