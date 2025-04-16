3 mahallenin kesişim noktasında yer alıyor! 30 yıldır süren mücadele...Nehirde bitmeyen kirlilik vatandaşları bezdirdi
Manisa'nın Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli ilçelerinin birleştiği Yılmaz Mahallesi'nden geçen Gediz Nehri'nde kirlilik sürüyor. Gediz'in eski günlerine kavuşması için 30 yıldır mücadele eden Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, kirliliği önlemek adına yetkililerden ve sanayicilerden destek beklediğini söyledi.
• 16 Nisan 2025 - 11:51 • Son Güncelleme:
• 16 Nisan 2025 - 11:51 • Son Güncelleme: