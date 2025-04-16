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Gündem3 mahallenin kesişim noktasında yer alıyor! 30 yıldır süren mücadele...Nehirde bitmeyen kirlilik vatandaşları bezdirdi
HaberlerGündem Haberleri 3 mahallenin kesişim noktasında yer alıyor! 30 yıldır süren mücadele...Nehirde bitmeyen kirlilik vatandaşları bezdirdi

3 mahallenin kesişim noktasında yer alıyor! 30 yıldır süren mücadele...Nehirde bitmeyen kirlilik vatandaşları bezdirdi

Manisa'nın Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli ilçelerinin birleştiği Yılmaz Mahallesi'nden geçen Gediz Nehri'nde kirlilik sürüyor. Gediz'in eski günlerine kavuşması için 30 yıldır mücadele eden Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, kirliliği önlemek adına yetkililerden ve sanayicilerden destek beklediğini söyledi.

• 16 Nisan 2025 - 11:51 • Son Güncelleme:
• 16 Nisan 2025 - 11:51 • Son Güncelleme:
13 mahallenin kesişim noktasında yer alıyor 30 yıldır süren mücadele...Nehirde bitmeyen kirlilik vatandaşları bezdirdi

Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal su kaynaklarından Gediz Nehri, Manisa'da fabrika, işletme ve evsel atık suları nedeniyle tehdit altında.

23 mahallenin kesişim noktasında yer alıyor 30 yıldır süren mücadele...Nehirde bitmeyen kirlilik vatandaşları bezdirdi

Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli ilçelerinden gelen dere ve çayların birleştiği Salihli ilçesinin Yılmaz Mahallesi'nden geçen Gediz Nehri'nde kirlilik sürerken, nehir yatağının kenarları da insan eliyle kirletiliyor. Yılmaz Mahallesi bölgesinde nehir yatağına atılan sanayi, tarımsal ve evsel atıklar kirliliği gözler önüne seriyor.

330 YILLIK MÜCADELE

30 YILLIK MÜCADELE

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, "30 yıldır Gediz'i kurtarmak ve korumak için mücadelemiz sürüyor.

43 mahallenin kesişim noktasında yer alıyor 30 yıldır süren mücadele...Nehirde bitmeyen kirlilik vatandaşları bezdirdi

Salihli ilçesi Yılmaz Köprüsü'ndeyiz. Sarıgöl, Alaşehir, Bozdağ'dan gelen yaklaşık 10 dere ve çayın getirdiği sular, burada Gediz Nehri'nde birleşiyor.

53 mahallenin kesişim noktasında yer alıyor 30 yıldır süren mücadele...Nehirde bitmeyen kirlilik vatandaşları bezdirdi

Alaşehir ilçesindeki 3 fabrika ve 40'a yakın tarımsal işletmenin atıklarının yanı sıra Sarıgöl ve Salihli'deki bütün fabrikalarının arıtmaları buraya akıtılıyor. Arıtma tesis olmayan belediye ve mahallelerin atık suları da buraya akıtılıyor" dedi.

6SIKINTI BÜYÜK, TEDBİR ALINMASI LAZIM

'SIKINTI BÜYÜK, TEDBİR ALINMASI LAZIM'

Gediz'i besleyen kollardaki dere ve çaylardan temiz su gelmesine rağmen suyun yine kirli olduğunu belirten Kilimcigöldelioğlu, "Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli'nin ilçelerinin birleştiği bu nokta Gediz'in en kirli noktası diyebilirim. Sıkıntı büyük, tedbir alınması lazım.

73 mahallenin kesişim noktasında yer alıyor 30 yıldır süren mücadele...Nehirde bitmeyen kirlilik vatandaşları bezdirdi

Sadece nehirde değil, etrafından da atıklar var. Bu da kötü bir şey. İnsanların da temiz olması lazım. Yetkililer ve sanayicilerden destek bekliyoruz.

83 mahallenin kesişim noktasında yer alıyor 30 yıldır süren mücadele...Nehirde bitmeyen kirlilik vatandaşları bezdirdi

Daha önce Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi hakkında suç duyurusunda bulundum.

93 mahallenin kesişim noktasında yer alıyor 30 yıldır süren mücadele...Nehirde bitmeyen kirlilik vatandaşları bezdirdi

Atık su arıtma tesisi olmayan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi ve Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında da suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

103 mahallenin kesişim noktasında yer alıyor 30 yıldır süren mücadele...Nehirde bitmeyen kirlilik vatandaşları bezdirdi