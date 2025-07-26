3 arkadaş mezun olur olmaz bu işe girdi! Şimdi talep patladı, paraya para demiyorlar

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Teknokent sayesinde işlerin daha da profesyonelleştiğini ifade eden 24 yaşındaki Doğukan Demir de, "Ekipte herkesin farklı bir rolü var. Ama ortak noktamız, herkesin öğrenmeye ve kendini geliştirerek yeni projeler ortaya koymaya açık olması. Bu işi yaparken heyecanlı oluyoruz, mutluluk duyuyoruz. Teknokent çatısı altında işlerimiz çok daha profesyonel hale geldi. Buradaki diğer firmalar ile iş birliği de yaptığımız için işlerimizin kat sayısı da arttı. Bu sayede de gelir kapımız açıldı" diye konuştu.