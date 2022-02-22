Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Galatasaray3-2'lik galibiyetten sonra Taylan'ı, Ömer'i, Halil'i bıraktı Burak Elmas'a çağrıda bulundu 'Gönderin şu Torrent'i'
HaberlerGalatasaray Haberleri 3-2'lik galibiyetten sonra Taylan'ı, Ömer'i, Halil'i bıraktı Burak Elmas'a çağrıda bulundu 'Gönderin şu Torrent'i'
• 22 Şubat 2022 - 08:59 • Son Güncelleme:

3-2'lik galibiyetten sonra Taylan'ı, Ömer'i, Halil'i bıraktı Burak Elmas'a çağrıda bulundu 'Gönderin şu Torrent'i'

Dün akşam olaylı maçta Göztepe'yi 3-2'lik skorla deviren ve nefes alan Galatasaray'da Ömer Bayram, Taylan Antalyalı gibi futbolcuların performansları camiaya saç baş yoldururken, bazı yazarların Domenec Torrent'i istifa davet etmesi dikkatlerden kaçmadı...

• 22 Şubat 2022 - 08:59 • Son Güncelleme:
13-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti
ABONE OL

Spor yazarları, Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. İşte 5 golün atıldığı 90 dakikanın ardından o yansımalar...

23-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti

ŞANSAL BÜYÜKA: Galatasaray, bu moral bozan, adeta travma yaratan uzay penaltılarına rağmen dağılmadı, Aslan gibi ayakta kalmayı başardı... Son yarım saatte, Galatasaray‘ın hızlı ve etkili atakları Göztepe savunmasını darmadağın etti... İnanılmaz goller kaçtı...

33-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti

Galatasaray belki de her otuz saniyede bir, yeni bir fırsat yakaladı... Ancak tıpkı Göztepe gibi, akan oyunda değil, penaltılardan bulduğu gollerle özellikle ikinci yarıdaki mücadelesiyle çok hak ettiği, “anasının ak sütü“ gibi hak ettiği maçı kazandı... Her gecenin bir sabahı vardır... Galatasaray uyandı... Günaydın Galatasaray... (MİLLİYET)

43-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti

ERMAN TOROĞLU: Bence dün gecenin yıldızı VAR'daki Mete Kalkavan'dı. Çok doğru bir şekilde pozisyonlara el koydu ve hakemi çağırdı. Bu kadar VAR'a gidildiği zaman da sahadaki hakemin otoritesi kalmıyor, seyirci de fazlaca isyan etmeye başlıyor. Maçı idare eden VAR mı yoksa sahadaki hakem mi diye haliyle kafalarda soru işareti kalıyor.

53-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti

Düşünün VAR olmasa maç kaç kaç biterdi. Ben size söyleyeyim, kaç kaç bitmezdi, karakolda biterdi! Heyecan dolu bir maçtı, biraz top oynamaya çalışan takım Göztepe idi. G.Saray hiçbir şey oynamadan büyük takım avantajıyla bu maçı kazandı.

63-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti

Ama sakın G.Saray bu görüntüyle düzelir falan demeyin. Galatasaray için bu maç bu maç 3 puan değil 6 puanlık maçtı. Göztepe'yi çukura itti, kendi çukurun üstüne tutundu. Bakınız G.Saray'ın nerelerde olması gerekirken biz neler yazıyoruz. (FOTOMAÇ)

73-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti

GÜNTEKİN ONAY: Son yıllarda böyle bir maça ne tanıklık etmedik. Ancak kimse bundan sonra Fatih Terim veya Mustafa Denizli’ye “Şanslı” demesin. Torrent bile dün nasıl kazandığını anlamadı. Umuyorum ki sahaya çıkan 11’in ne kadar yanlış olduğunu kavramıştır.

83-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti

Gomis’in varlığının bile rakibi ürküttüğünün farkına varmıştır. Torrent’in maçtan dersler çıkartması şart. Göztepe ise 75 dakika çok iyi oynadığı bir maçı berabere tam bitecek diye üzülürken sahadan puansız ayrıldı. Bu arada VAR’a çağrılma rekoru kırılan maçı, Arda Kardeşler’in değil, VAR hakemi Mete Kalkavan’ın yönettiğini de vurgulayalım. (HÜRRİYET)

93-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti

ÖMER ÜRÜNDÜL: Göztepe'nin 2. devrede öne geçtiği dakikaya kadar Galatasaray sahada yoktu. Yoğun baskı altında kaldılar. Bu uzun sürede risk alan rakipleri karşısında tek kontratak girişimini dahi işlerliğe koyamadılar. Ama Gomis'le birlikte Galatasaray'ın havası değişti.

10

Fizik olarak hazır olmasa bile lider özelliğiyle, hırsıyla ve önemli santrfor özellikleriyle takımın havasını değiştirdi. Son bölümde G.Saray skor dezavantajına rağmen yoğun bir baskı kurdu. Sonuçta 2 penaltıyla maçı çevirip korkulu rüyadan uyandı. Bir lider oyuncunun takımın çehresini nasıl değiştirdiğini gördük. (SABAH)

113-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti

LEVENT TÜZEMEN: Burak Elmas başkan, size ve Işıtan Gün'e sesleniyorum; mucizevi galibiyetin sarhoşluğuna kapılmadan ve oyunu okuyamayan, rastgele takım kuran, değişiklikleri yapamayan, oyuna müdahale edemeyen ve oyuncuların duygularına hitap etmeyen Domenec ile yola devam etmeyin. (TAKVİM)

123-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti

REHA KAPSAL: Gomis gibi lider oyuncunun sahaya girmesi takımı toparladı. Bu kötü, kabullenmiş, isteksiz ve korkak futbolun Galatasaray adına düzelmesini Gomis'in oyuna girişi sağladı. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığı düşüncesiyle öne çıkan, riskler alan ve yakalanan momentum oyunun Galatasaray'a dönüşünün sinyaliydi.

133-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti

Bunu en iyi şekilde değerlendiren Galatasaray, son bölümde çok iyi oynamadığı anları iyi değerlendirip ileriki maçlara da yansıyacak 3 puanla evine döndü. Galatasaray'ın, Torrent'le 2-3 maç aynı ilk 11'de çıkmaması, hala farklı seçimler yapması oynanan oyunun tarifini de zorlaştırıyor. Kısa vadede daha pragmatik antrenörlük yapıp böyle 'ne oyun odaklı ne de kazanma odaklı' görüntüden uzak olan takımına bir an önce nasıl kimlik kazandıracağını bulması gerekir. (FOTOMAÇ)

143-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti

OSMAN ŞENHER: Bu maçın kazanılması özgüvenini kaybetmiş futbolculara büyük bir moral getirecek. Bundan sonraki maçlar da kolay olmayacak ama tecrübeli Gomis’i oynatarak, kulübede oturtarak değil takımda bir fartlılık yaratacaksın... Kerem de bugün çok başarısızdı. Hiç etkili olamadı. Belki de bu sezon en kötü maçını oynadı. (MİLLİYET)

153-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti

SERKAN KORKMAZ: Dün akşam biri Taylan, diğeri Ömer tarafından sebebiyet verilen iki acemice penaltıyla öne geçtiği bir maçı daha neredeyse kazanamıyordu Galatasaray. Göztepeli oyuncular acemice penaltı yaptırma konusunda "biz daha iddialıyız" diyerek üç puanı rakiplerine hediye ettiler. Eşi benzeri görülmemiş, çok tuhaf bir maçtı. Tahminimce hafızalardan silinmesi onlarca yıl alacak. (FOTOMAÇ)

163-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti

NİHAT KAHVECİ: "Galatasaray saat 21:55 civarı Göztepe stadına gelen bir Galatasaray takımı vardı. Emre Kılınç ve Gomis oyuna girdi Galatasaray'ın çehresi değişti. Galatasaraylı oyuncular kötü oynayabilir, kötü koşabilir, aralarında 3 pas yapmayabilir ama o yaptıkları iki tane basit penaltı artık bu son nokta. Ben böyle bir şey görmedim. Bu sevide bir takımda bu kadar amatörce yapılan bir penaltı, topa vurmaya çalışıp ıskalayan tarzda pozisyona girmeler. Bu seviyeler buraları kaldırmaz."

173-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti

TÜMER METİN: "Ekran başındaki seyirciyi de statdaki taraftarı da yeşil zeminin üzerine çeken bir maç izledik. Maçın kalitesi değil söylediğim, aksiyonları. Hakemle başlayacağım, maçı hakem üzerinden değerlendirmem ben. Dört penaltı var. Üçünü VAR vermiş. Arda Kardeşler 2 penaltı çaldı 1'ini iptal etti. Beş penaltıya şahit olduğumuz, biri iptal olan. Maçın bütün hikayesini son 10-12 dakikada bambaşka yerden okuduğumuz, enteresan bir maç oldu. Galatasaray'ın hayati bir üç puan kazandığını söyleyelim. Göztepe'nin de elindeki üç puanı verdiğini söyleyebiliriz."

183-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti

ÖNDER ÖZEN: Galatasaray bir büyük takım refleksi gösterdi, o da oyunda kalmaktı. Skorun artmasına izin vermedi, oyunda kaldı. Tek farklı giden bir oyunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor forması üstünüzdeyse bir şekilde şansınız da var demektir. Galatasaray o olasılığı sonuna kadar kovaladı. Gomis girdi oyuna, o bir güçtür. Psikolojik üstünlüktür biraz. Varlığı da etkili oldu. Galatasaray son birkaç dakikada aldı üstünlüğü. Gomis sonrası daha yüksek enerjiyle oynadı. Penaltılar verildi, Gomis'in temiz vuruşları ve kazandılar.

193-2lik galibiyetten sonra Taylanı, Ömeri, Halili bıraktı Burak Elmasa çağrıda bulundu Gönderin şu Torrenti

EN YÜKSEK ORANLARIN ADRESİ misli.com! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Galatasaray - West Ham demişlerdi! 2.Lig takımı talip oldu

Galatasaray - West Ham demişlerdi! 2.Lig takımı talip oldu

3-2'lik galibiyetten sonra Taylan'ı, Ömer'i, Halil'i bıraktı Burak Elmas'a çağrıda bulundu 'Gönderin şu Torrent'i'

3-2'lik galibiyetten sonra Taylan'ı, Ömer'i, Halil'i bıraktı Burak Elmas'a çağrıda bulundu 'Gönderin şu Torrent'i'

Geçen hafta eleştirmişti! Torrent'ten flaş 'Fatih Terim - Arda Turan' yorumu

Geçen hafta eleştirmişti! Torrent'ten flaş 'Fatih Terim - Arda Turan' yorumu

Fatih Terim'in 2 prensine Tümer Metin'den yaylım ateşi! 'Antrenmanda bile...'

Fatih Terim'in 2 prensine Tümer Metin'den yaylım ateşi! 'Antrenmanda bile...'