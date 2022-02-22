3-2'lik galibiyetten sonra Taylan'ı, Ömer'i, Halil'i bıraktı Burak Elmas'a çağrıda bulundu 'Gönderin şu Torrent'i'
Dün akşam olaylı maçta Göztepe'yi 3-2'lik skorla deviren ve nefes alan Galatasaray'da Ömer Bayram, Taylan Antalyalı gibi futbolcuların performansları camiaya saç baş yoldururken, bazı yazarların Domenec Torrent'i istifa davet etmesi dikkatlerden kaçmadı...
Spor yazarları, Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. İşte 5 golün atıldığı 90 dakikanın ardından o yansımalar...
Galatasaray belki de her otuz saniyede bir, yeni bir fırsat yakaladı... Ancak tıpkı Göztepe gibi, akan oyunda değil, penaltılardan bulduğu gollerle özellikle ikinci yarıdaki mücadelesiyle çok hak ettiği, “anasının ak sütü“ gibi hak ettiği maçı kazandı... Her gecenin bir sabahı vardır... Galatasaray uyandı... Günaydın Galatasaray... (MİLLİYET)
ERMAN TOROĞLU: Bence dün gecenin yıldızı VAR'daki Mete Kalkavan'dı. Çok doğru bir şekilde pozisyonlara el koydu ve hakemi çağırdı. Bu kadar VAR'a gidildiği zaman da sahadaki hakemin otoritesi kalmıyor, seyirci de fazlaca isyan etmeye başlıyor. Maçı idare eden VAR mı yoksa sahadaki hakem mi diye haliyle kafalarda soru işareti kalıyor.
GÜNTEKİN ONAY: Son yıllarda böyle bir maça ne tanıklık etmedik. Ancak kimse bundan sonra Fatih Terim veya Mustafa Denizli’ye “Şanslı” demesin. Torrent bile dün nasıl kazandığını anlamadı. Umuyorum ki sahaya çıkan 11’in ne kadar yanlış olduğunu kavramıştır.
Gomis’in varlığının bile rakibi ürküttüğünün farkına varmıştır. Torrent’in maçtan dersler çıkartması şart. Göztepe ise 75 dakika çok iyi oynadığı bir maçı berabere tam bitecek diye üzülürken sahadan puansız ayrıldı. Bu arada VAR’a çağrılma rekoru kırılan maçı, Arda Kardeşler’in değil, VAR hakemi Mete Kalkavan’ın yönettiğini de vurgulayalım. (HÜRRİYET)
Fizik olarak hazır olmasa bile lider özelliğiyle, hırsıyla ve önemli santrfor özellikleriyle takımın havasını değiştirdi. Son bölümde G.Saray skor dezavantajına rağmen yoğun bir baskı kurdu. Sonuçta 2 penaltıyla maçı çevirip korkulu rüyadan uyandı. Bir lider oyuncunun takımın çehresini nasıl değiştirdiğini gördük. (SABAH)
LEVENT TÜZEMEN: Burak Elmas başkan, size ve Işıtan Gün'e sesleniyorum; mucizevi galibiyetin sarhoşluğuna kapılmadan ve oyunu okuyamayan, rastgele takım kuran, değişiklikleri yapamayan, oyuna müdahale edemeyen ve oyuncuların duygularına hitap etmeyen Domenec ile yola devam etmeyin. (TAKVİM)
REHA KAPSAL: Gomis gibi lider oyuncunun sahaya girmesi takımı toparladı. Bu kötü, kabullenmiş, isteksiz ve korkak futbolun Galatasaray adına düzelmesini Gomis'in oyuna girişi sağladı. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığı düşüncesiyle öne çıkan, riskler alan ve yakalanan momentum oyunun Galatasaray'a dönüşünün sinyaliydi.
Bunu en iyi şekilde değerlendiren Galatasaray, son bölümde çok iyi oynamadığı anları iyi değerlendirip ileriki maçlara da yansıyacak 3 puanla evine döndü. Galatasaray'ın, Torrent'le 2-3 maç aynı ilk 11'de çıkmaması, hala farklı seçimler yapması oynanan oyunun tarifini de zorlaştırıyor. Kısa vadede daha pragmatik antrenörlük yapıp böyle 'ne oyun odaklı ne de kazanma odaklı' görüntüden uzak olan takımına bir an önce nasıl kimlik kazandıracağını bulması gerekir. (FOTOMAÇ)
OSMAN ŞENHER: Bu maçın kazanılması özgüvenini kaybetmiş futbolculara büyük bir moral getirecek. Bundan sonraki maçlar da kolay olmayacak ama tecrübeli Gomis’i oynatarak, kulübede oturtarak değil takımda bir fartlılık yaratacaksın... Kerem de bugün çok başarısızdı. Hiç etkili olamadı. Belki de bu sezon en kötü maçını oynadı. (MİLLİYET)
SERKAN KORKMAZ: Dün akşam biri Taylan, diğeri Ömer tarafından sebebiyet verilen iki acemice penaltıyla öne geçtiği bir maçı daha neredeyse kazanamıyordu Galatasaray. Göztepeli oyuncular acemice penaltı yaptırma konusunda "biz daha iddialıyız" diyerek üç puanı rakiplerine hediye ettiler. Eşi benzeri görülmemiş, çok tuhaf bir maçtı. Tahminimce hafızalardan silinmesi onlarca yıl alacak. (FOTOMAÇ)
NİHAT KAHVECİ: "Galatasaray saat 21:55 civarı Göztepe stadına gelen bir Galatasaray takımı vardı. Emre Kılınç ve Gomis oyuna girdi Galatasaray'ın çehresi değişti. Galatasaraylı oyuncular kötü oynayabilir, kötü koşabilir, aralarında 3 pas yapmayabilir ama o yaptıkları iki tane basit penaltı artık bu son nokta. Ben böyle bir şey görmedim. Bu sevide bir takımda bu kadar amatörce yapılan bir penaltı, topa vurmaya çalışıp ıskalayan tarzda pozisyona girmeler. Bu seviyeler buraları kaldırmaz."
TÜMER METİN: "Ekran başındaki seyirciyi de statdaki taraftarı da yeşil zeminin üzerine çeken bir maç izledik. Maçın kalitesi değil söylediğim, aksiyonları. Hakemle başlayacağım, maçı hakem üzerinden değerlendirmem ben. Dört penaltı var. Üçünü VAR vermiş. Arda Kardeşler 2 penaltı çaldı 1'ini iptal etti. Beş penaltıya şahit olduğumuz, biri iptal olan. Maçın bütün hikayesini son 10-12 dakikada bambaşka yerden okuduğumuz, enteresan bir maç oldu. Galatasaray'ın hayati bir üç puan kazandığını söyleyelim. Göztepe'nin de elindeki üç puanı verdiğini söyleyebiliriz."
ÖNDER ÖZEN: Galatasaray bir büyük takım refleksi gösterdi, o da oyunda kalmaktı. Skorun artmasına izin vermedi, oyunda kaldı. Tek farklı giden bir oyunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor forması üstünüzdeyse bir şekilde şansınız da var demektir. Galatasaray o olasılığı sonuna kadar kovaladı. Gomis girdi oyuna, o bir güçtür. Psikolojik üstünlüktür biraz. Varlığı da etkili oldu. Galatasaray son birkaç dakikada aldı üstünlüğü. Gomis sonrası daha yüksek enerjiyle oynadı. Penaltılar verildi, Gomis'in temiz vuruşları ve kazandılar.