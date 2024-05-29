29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri > Resimli, kısa ve öz, anlamlı, hadisli 1453 İstanbul'un fethi kutlama mesajları ile İstanbul'un Fethi ile ilgili yıldönümü sözleri

Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım.



O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.