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Gündem 29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri > Resimli, kısa ve öz, anlamlı, hadisli 1453 İstanbul'un fethi kutlama mesajları ile İstanbul'un Fethi ile ilgili yıldönümü sözleri
Haberler Gündem Haberleri 29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri > Resimli, kısa ve öz, anlamlı, hadisli 1453 İstanbul'un fethi kutlama mesajları ile İstanbul'un Fethi ile ilgili yıldönümü sözleri

29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri > Resimli, kısa ve öz, anlamlı, hadisli 1453 İstanbul'un fethi kutlama mesajları ile İstanbul'un Fethi ile ilgili yıldönümü sözleri

İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri 2024 için araştırmalar başladı. Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan, Hz. Muhammed'in müjdelediği Şehr-i İstanbul'u fethedişinin 571. Yılı kutlanıyor. 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi kutlama mesajları günün anlam ve önemine istinaden sorgulanmaya başlandı. Biz de bu özel tarihi güne yönelik paylaşım yapmak isteyenler için en güzel, anlamlı, kısa ve öz, resimli fetih mesajları ve sözleri derledik. İşte 1453 İstanbul'un fethi mesajları ile İstanbul'un Fethi ile ilgili yıldönümü sözleri…

• 29 Mayıs 2024 - 10:13 • Son Güncelleme:
• 29 Mayıs 2024 - 10:13 • Son Güncelleme:
1 29 Mayıs İstanbulun Fethi mesajları ve sözleri > Resimli, kısa ve öz, anlamlı, hadisli 1453 İstanbulun fethi kutlama mesajları ile İstanbulun Fethi ile ilgili yıldönümü sözleri

Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te gerçekleştirdiği bu fetih, Türkiye tarihi dışında dünya tarihini de etkiledi. Çağ kapatıp çağ açan İstanbul’un fethinin 571. Yılında güne özel İstanbul'un Fethi ile ilgili kutlama mesajları ve sözleri sorgulanıyor. 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi mesajları ve İstanbul'un Fethi ile ilgili sözler burada! İşte birbirinden farklı İstanbul'un Fethi kutlu olsun mesajları, resimli İstanbul'un fethi kutlama mesajları…

2 29 Mayıs 1453 İstanbulun Fethi mesajları

29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi mesajları

Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı kutlu olsun. Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 5671. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.

3 29 Mayıs İstanbulun Fethi mesajları ve sözleri > Resimli, kısa ve öz, anlamlı, hadisli 1453 İstanbulun fethi kutlama mesajları ile İstanbulun Fethi ile ilgili yıldönümü sözleri

"Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!" (Hadis-i Şerif)

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 571. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.

Dünya şehirlerinin başşehri İstanbul'un Fethi kutlu olsun Ne de güzel söylemiş şair "Ana gibi Yâr, İstanbul gibi diyar olmaz"

4 29 Mayıs İstanbulun Fethi mesajları ve sözleri > Resimli, kısa ve öz, anlamlı, hadisli 1453 İstanbulun fethi kutlama mesajları ile İstanbulun Fethi ile ilgili yıldönümü sözleri

Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım.

O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.

5 29 Mayıs İstanbulun Fethi mesajları ve sözleri > Resimli, kısa ve öz, anlamlı, hadisli 1453 İstanbulun fethi kutlama mesajları ile İstanbulun Fethi ile ilgili yıldönümü sözleri

Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum...

6 29 Mayıs İstanbulun Fethi mesajları ve sözleri > Resimli, kısa ve öz, anlamlı, hadisli 1453 İstanbulun fethi kutlama mesajları ile İstanbulun Fethi ile ilgili yıldönümü sözleri

"Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım'' diyen İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve askerlerini Feth'in 571.yılında rahmetle ve dualarla anıyoruz."

7 İstanbulun Fethi sözleri

İstanbul'un Fethi sözleri

"İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir." Mustаfа Kemаl Atаtürk

8 29 Mayıs İstanbulun Fethi mesajları ve sözleri > Resimli, kısa ve öz, anlamlı, hadisli 1453 İstanbulun fethi kutlama mesajları ile İstanbulun Fethi ile ilgili yıldönümü sözleri

Evet, pаdişаh benim. Ancаk siz yine de çiçekleri onа veriniz. Çünkü kendisi benim hocаmdır. -Fаtih Sultаn Mehmet

Yа ben İstаnbul'u аlırım yа İstаnbul beni. - Fаtih Sultаn Mehmet

9 29 Mayıs İstanbulun Fethi mesajları ve sözleri > Resimli, kısa ve öz, anlamlı, hadisli 1453 İstanbulun fethi kutlama mesajları ile İstanbulun Fethi ile ilgili yıldönümü sözleri

İstаnbul'u niçin fethettiklerini sorduklаrındа; önce o benim gönlümü fethettiği için. - Fаtih Sultаn Mehmet

Benim kudretimin yettiği yerlere imparatorunuzun ümit ve hayalleri bile yetişemez. - Fаtih Sultаn Mehmet