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Gündem 29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlama programı > Maltepe Haluk Levent ve Sena Şener konseri saat kaçta, nerede? 29 Mayıs İstanbul'un fethi etkinlikleri
Haberler Gündem Haberleri 29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlama programı > Maltepe Haluk Levent ve Sena Şener konseri saat kaçta, nerede? 29 Mayıs İstanbul'un fethi etkinlikleri

29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlama programı > Maltepe Haluk Levent ve Sena Şener konseri saat kaçta, nerede? 29 Mayıs İstanbul'un fethi etkinlikleri

İstanbul'un fethi kutlama programı detayları merak ediliyor. 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi nedeniyle bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl kutlamaların adresi İstanbul Maltepe oldu. Fethin 571. yıl dönümü Sena Şener ve Haluk Levent konseri ile kutlanacak. Peki, Sena Şener ve Haluk Levent konseri saat kaçta? İşte 29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlama programı, etkinlikleri, konserleri…

• 29 Mayıs 2024 - 10:52 • Son Güncelleme:
• 29 Mayıs 2024 - 10:52 • Son Güncelleme:
1 29 Mayıs İstanbulun Fethi kutlama programı > Maltepe Haluk Levent ve Sena Şener konseri saat kaçta, nerede 29 Mayıs İstanbulun fethi etkinlikleri

İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliklerle kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB tarafından planlanan etkinlik ve konserin programı yayınlandı. Bu yıl Haluk Levent ve Sena Şener sahneye çıkacak. Peki, Sena Şener ve Haluk Levent konseri ne zaman saat kaçta başlayacak?

2 29 Mayıs İstanbulun Fethi kutlama programı

29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlama programı

İstanbul, 571 yıl önce Fatih Sultan Mehmed'in kumandasındaki Osmanlı Devleti tarafından fethedildi. 29 Mayıs 1453'te kapıları açılan İstanbul, Sultan 2. Mehmed'in önderliğindeki Osmanlı birlikleri tarafından fethedildi.

3 29 Mayıs İstanbulun Fethi kutlama programı > Maltepe Haluk Levent ve Sena Şener konseri saat kaçta, nerede 29 Mayıs İstanbulun fethi etkinlikleri

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan paylaşılan program açıklaması şu şekilde:

Maltepe Etkinlik Alanında gerçekleşecek kutlamalar, Sena Şener konseri ile başlayacak. Konserin ardından eşsiz bir 29 Mayıs Gösterisi İstanbulluları bekliyor olacak. Kutlamalar Haluk Levent konseri ile devam edecek.

4 29 Mayıs İstanbulun Fethi kutlama programı > Maltepe Haluk Levent ve Sena Şener konseri saat kaçta, nerede 29 Mayıs İstanbulun fethi etkinlikleri

Ayrıca, İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Tüm İstanbulluların davetli olduğu kutlama programının detayları şöyle;

Kapı Açılış: 18.30

19:30-Sena Şener Konseri

20:50- Mehteran Gösterisi

21:25-29 Mayıs Gösterisi

21:40-Haluk Levent Konseri