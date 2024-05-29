29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlama programı > Maltepe Haluk Levent ve Sena Şener konseri saat kaçta, nerede? 29 Mayıs İstanbul'un fethi etkinlikleri
İstanbul'un fethi kutlama programı detayları merak ediliyor. 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi nedeniyle bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl kutlamaların adresi İstanbul Maltepe oldu. Fethin 571. yıl dönümü Sena Şener ve Haluk Levent konseri ile kutlanacak. Peki, Sena Şener ve Haluk Levent konseri saat kaçta? İşte 29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlama programı, etkinlikleri, konserleri…
• 29 Mayıs 2024 - 10:52 • Son Güncelleme:
• 29 Mayıs 2024 - 10:52 • Son Güncelleme: