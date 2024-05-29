29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlama programı > Maltepe Haluk Levent ve Sena Şener konseri saat kaçta, nerede? 29 Mayıs İstanbul'un fethi etkinlikleri

İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliklerle kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB tarafından planlanan etkinlik ve konserin programı yayınlandı. Bu yıl Haluk Levent ve Sena Şener sahneye çıkacak. Peki, Sena Şener ve Haluk Levent konseri ne zaman saat kaçta başlayacak?