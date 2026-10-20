29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

3

Kanunda 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanmasının zorunlu olduğu belirtiliyor. Çalışanların tatil gününde çalışması hâlinde ise ücret uygulaması iş sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçiye çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerektiğini açıklıyor.