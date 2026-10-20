29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2026’da tam gün resmi tatil olacak. Bu yıl 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. Tatil, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak; böylece Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 gün sürecek.
kaynak olarak ekleyin
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim saat 13.00’ten itibaren başlıyor ve 29 Ekim günü devam ediyor. Buna göre 28 Ekim Çarşamba öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Perşembe ise tam gün resmi tatil uygulanacak.
29 Ekim’de okullar ve üniversiteler tatil mi?
29 Ekim’de okullar ve üniversiteler kapalı olacak. 28 Ekim’de ise resmi tatil saat 13.00’te başlayacağı için eğitim kurumlarında öğleden sonraki program uygulanmayacak. Okullardaki tören ve etkinliklerin saatleri kurumların duyurularına göre değişebilir.
29 Ekim’de özel sektör çalışacak mı?
Kanunda 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanmasının zorunlu olduğu belirtiliyor. Çalışanların tatil gününde çalışması hâlinde ise ücret uygulaması iş sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçiye çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerektiğini açıklıyor.
30 Ekim tatil mi?
30 Ekim Cuma günü resmi tatil değil. Bu nedenle ayrıca bir idari izin kararı alınmadığı sürece kamu kurumları, okullar ve işyerleri normal çalışma düzenine dönecek. 29 Ekim’in perşembeye denk gelmesi, kendiliğinden dört günlük tatil anlamına gelmiyor.