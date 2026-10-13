28 EKİM YARIM GÜN MÜ? Okullar tatil mi? 29 Ekim kaç gün tatil olacak, Cuma günü resmi tatil mi?

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Hayır, 30 Ekim 2026 Cuma günü resmi tatil değil.



Mevcut resmi tatil takvimine göre Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen tatil, 29 Ekim Perşembe günü sona erecek. 30 Ekim Cuma günü, kanun kapsamında resmi tatil olarak belirlenmediği için kamu kurumları, okullar ve iş yerleri normal çalışma düzenine dönecek. Ancak kamu çalışanları için ayrıca idari izin kararı alınması halinde ilgili personelin çalışma takvimi değişebilecek.



29 EKİM TATİLİ 4 GÜN OLACAK MI?



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Perşembe gününe denk gelmesi, dört günlük tatil ihtimalini gündeme taşıdı. Mevcut takvime göre 30 Ekim Cuma günü resmi tatil olmadığı için Cumhuriyet Bayramı tatili kendiliğinden hafta sonuyla birleşmeyecek.



Bununla birlikte 30 Ekim Cuma günü için bir gün yıllık izin kullanabilen ve hafta sonu çalışmayan kişiler, 28 Ekim Çarşamba öğleden sonra başlayarak 1 Kasım Pazar akşamına kadar uzanan 4,5 günlük kesintisiz bir tatil yapabilecek.



Cuma günü izin kullanılmadan tüm çalışanlar için dört günlük resmi tatil söz konusu değil.