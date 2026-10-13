28 EKİM YARIM GÜN MÜ? Okullar tatil mi? 29 Ekim kaç gün tatil olacak, Cuma günü resmi tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken milyonlarca öğrenci, veli ve çalışan resmi tatil takvimini araştırmaya başladı. 2026 yılında 29 Ekim'in Perşembe gününe denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil saat kaçta başlayacak? 29 Ekim 2026 kaç gün tatil olacak? 30 Ekim Cuma günü resmi tatil mi, okullar açık mı? 28 Ekim Çarşamba günü okul var mı, öğleden sonra ders yapılacak mı? Cumhuriyet Bayramı tatili 4 gün olacak mı, Cuma günü kamu çalışanlarına idari izin verilecek mi? İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı resmi tatil takvimi, okulların durumu ve merak edilen ayrıntılar...
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28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim kaç gün tatil, 30 Ekim Cuma tatil mi? soruları, Ekim ayının sonuna yaklaşılırken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler, öğretmenler, memurlar ve özel sektör çalışanları tatil planlarını yapmaya başladı. Özellikle 29 Ekim 2026 Perşembe günü resmi tatil mi, 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra tatil olacak mı, 30 Ekim Cuma günü okullar açık mı? sorularına yanıt aranıyor. 2026 yılı resmi tatil takvimine göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü devam edecek. Ancak tatilin Cuma gününe uzayıp uzamayacağı da vatandaşların gündeminde. Peki, 29 Ekim tatili 1,5 gün mü, 4 gün mü olacak? Cuma günü resmi tatil ilan edildi mi? İşte gün gün 28-29-30 Ekim 2026 tatil takvimi...
28 EKİM 2026 YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?
Evet, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün resmi tatil olacak.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayarak 29 Ekim günü boyunca devam ediyor.
Buna göre 28 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde kamu kurumlarında, okullarda ve çalışma hayatında normal mesai düzeni uygulanacak. Saat 13.00'ten itibaren ise resmi tatil başlayacak.
28 Ekim'de uygulanacak tatil yalnızca öğleden sonraki bölümü kapsayacak. Dolayısıyla 28 Ekim tam gün değil, yarım gün resmi tatil olarak değerlendirilecek.
29 EKİM 2026 KAÇ GÜN TATİL OLACAK?
2026 yılında Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplam 1,5 gün resmi tatil uygulanacak. Tatil, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü saat 24.00'te sona erecek.
29 Ekim 2026, Perşembe gününe denk geliyor. Bu nedenle 29 Ekim'in tamamı resmi tatil kapsamında bulunuyor. Cumhuriyet Bayramı, 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacak.
30 EKİM CUMA GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Hayır, 30 Ekim 2026 Cuma günü resmi tatil değil.
Mevcut resmi tatil takvimine göre Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen tatil, 29 Ekim Perşembe günü sona erecek. 30 Ekim Cuma günü, kanun kapsamında resmi tatil olarak belirlenmediği için kamu kurumları, okullar ve iş yerleri normal çalışma düzenine dönecek. Ancak kamu çalışanları için ayrıca idari izin kararı alınması halinde ilgili personelin çalışma takvimi değişebilecek.
29 EKİM TATİLİ 4 GÜN OLACAK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Perşembe gününe denk gelmesi, dört günlük tatil ihtimalini gündeme taşıdı. Mevcut takvime göre 30 Ekim Cuma günü resmi tatil olmadığı için Cumhuriyet Bayramı tatili kendiliğinden hafta sonuyla birleşmeyecek.
Bununla birlikte 30 Ekim Cuma günü için bir gün yıllık izin kullanabilen ve hafta sonu çalışmayan kişiler, 28 Ekim Çarşamba öğleden sonra başlayarak 1 Kasım Pazar akşamına kadar uzanan 4,5 günlük kesintisiz bir tatil yapabilecek.
Cuma günü izin kullanılmadan tüm çalışanlar için dört günlük resmi tatil söz konusu değil.
28-29-30 EKİM 2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ
- 28 Ekim 2026 Çarşamba: Saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil.
- 29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil.
- 30 Ekim 2026 Cuma: Resmi tatil değil. Okullar ve kamu kurumları açık olacak.
- 31 Ekim 2026 Cumartesi: Hafta sonu tatili.
- 1 Kasım 2026 Pazar: Hafta sonu tatili.
2026 yılında Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 gün resmi tatil uygulanacak. 30 Ekim Cuma günü izin kullanan ve hafta sonu çalışmayan kişiler ise tatillerini 4,5 güne çıkarabilecek.
28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim Çarşamba günü okullarda yarım gün resmi tatil uygulanacak.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında sabah saatlerinde eğitim faaliyetleri devam edecek. Saat 13.00'ten itibaren Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacak. Okullarda Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek tören ve kutlamaların programı ise ilgili eğitim kurumlarının duyurularına göre şekillenebilecek.
29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Evet, 29 Ekim 2026 Perşembe günü okullar tam gün tatil olacak.
Cumhuriyet Bayramı'nın ulusal bayram olması nedeniyle resmi ve özel okullarda olağan ders programı uygulanmayacak. Öğrenciler ve öğretmenler 29 Ekim günü resmi tatil kapsamında bulunacak. Ancak bayram törenlerinde görevlendirilen öğrenciler ve eğitim personeli, belirlenen kutlama programlarına katılabilecek.
30 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR AÇIK MI?
Mevcut eğitim ve resmi tatil takvimine göre 30 Ekim 2026 Cuma günü okullar açık olacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen resmi tatil Perşembe günü sona ereceğinden, Cuma günü eğitim öğretim faaliyetleri normal şekilde devam edecek. Bu nedenle öğrencilerin 30 Ekim Cuma günü için otomatik olarak tatil yapması söz konusu değil. Farklı bir karar alınması halinde ilgili kurumların açıklamaları geçerli olacak.
28 EKİM'DE BANKALAR VE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?
28 Ekim Çarşamba günü resmi tatil saat 13.00'te başlayacağı için kamu kurumlarında sabah saatlerinde normal çalışma düzeni geçerli olacak. Bankalarda da resmi tatil nedeniyle öğleden sonraki hizmetler etkilenebilecek. Vatandaşların banka şubelerinde gerçekleştirecekleri işlemleri tatil saatini dikkate alarak planlaması gerekiyor.
29 Ekim Perşembe günü ise bankalar ve kamu kurumları resmi tatil kapsamında bulunacak. Nöbetçi veya kesintisiz hizmet veren birimlerde özel çalışma düzenleri uygulanabilecek.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDEN RESMİ TATİL?
29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim biçimi resmen Cumhuriyet oldu.
Bu tarihi gelişmenin yıl dönümü, 2429 sayılı kanun kapsamında ulusal bayram olarak kabul ediliyor.
Kanunda Cumhuriyet Bayramı'nın 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayıp 29 Ekim günü sona ereceği açık biçimde düzenleniyor.
Dolayısıyla Cumhuriyet Bayramı'nın 1,5 günlük resmi tatil süresi, her yıl uygulanan yasal bir düzenlemeye dayanıyor.