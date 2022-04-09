Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Magazin27 yaşında hayatını kaybetmişti! Jade Goody'nin oğlu Bobby Jack Brazier: Annemi özlemiyorum
HaberlerMagazin Haberleri 27 yaşında hayatını kaybetmişti! Jade Goody'nin oğlu Bobby Jack Brazier: Annemi özlemiyorum
• 09 Nisan 2022 - 12:35 • Son Güncelleme:

27 yaşında hayatını kaybetmişti! Jade Goody'nin oğlu Bobby Jack Brazier: Annemi özlemiyorum

2009 yılında rahim kanseri nedeniyle yaşamını yitiren İngiliz TV yıldızı Jade Goody'nin büyük oğlu Bobby Jack Brazier, annesiyle geçirdiği beş yıl hakkında hissettiklerini açıkladı.

• 09 Nisan 2022 - 12:35 • Son Güncelleme:
127 yaşında hayatını kaybetmişti Jade Goodynin oğlu Bobby Jack Brazier: Annemi özlemiyorum
ABONE OL

İngiltere'de yayınlanan 'Biri Bizi Gözetliyor' adlı yarışma ile adını duyuran TV yıldızı Jade Goody (27), rahim kanseri nedeniyle 2009 yılında hayata veda etmişti.

227 yaşında hayatını kaybetmişti Jade Goodynin oğlu Bobby Jack Brazier: Annemi özlemiyorum

Freddie ve Bobby adında iki oğlu olan genç kadın, çocuklarının geleceğini ve eğitimini garanti altına alabilmek için basına öyküsünü ve evlilik fotoğraflarının telif haklarını satmıştı.

327 yaşında hayatını kaybetmişti Jade Goodynin oğlu Bobby Jack Brazier: Annemi özlemiyorum

Jade Goody'nin, hayata veda ettiğinde biri 4 biri 5 yaşında olan çocukları için 2 milyon sterlin miras bıraktığı basına yansımıştı.

427 yaşında hayatını kaybetmişti Jade Goodynin oğlu Bobby Jack Brazier: Annemi özlemiyorum

Goody vefat ettiğinde henüz 5 yaşında olan oğlu Bobby Jack Brazier, büyüdü. Kısa bir süre önce 18'inci yaşına basan Brazier, annesiyle geçtiği beş yılı düşündüğünde hissettiklerini dile getirdi.

5BİR ŞEY KAÇIRMIŞ GİBİ HİSSETMİYORUM

"BİR ŞEY KAÇIRMIŞ GİBİ HİSSETMİYORUM"

İki yıl önce modellik yapmaya başlayan Bobby Jack Brazier, 'The Face' adlı internet sitesine konuştu. Annesini özleyip özlemediği sorulan Brazier, şu ifadeleri kullandı:

627 yaşında hayatını kaybetmişti Jade Goodynin oğlu Bobby Jack Brazier: Annemi özlemiyorum

"Bu konuda bir şey kaçırmış gibi hissetmiyorum. Bu benim için normal. Ben annemle geçirdiğim zamandan daha fazlasını yanımda o olmadan geçirdim."

7ANNEMİ ÖZLEYECEK KADAR UZUN ZAMAN GEÇİRMEDİM

"ANNEMİ ÖZLEYECEK KADAR UZUN ZAMAN GEÇİRMEDİM"

Bobby Jack Brazier, bu konudaki görüşünü "Annemi özlemiyorum. Çünkü annemle, onu özleyecek kadar uzun zaman geçirmediğimi düşünüyorum." sözleriyle özetledi.

827 yaşında hayatını kaybetmişti Jade Goodynin oğlu Bobby Jack Brazier: Annemi özlemiyorum

Brazier, daha sonra; "Neler olabileceğini özlüyorum. Canımı en çok yakan şey herhangi birini kaybetmek değil, Jade'i kaybetmek" şeklinde konuştu.

927 yaşında hayatını kaybetmişti Jade Goodynin oğlu Bobby Jack Brazier: Annemi özlemiyorum

Jade Goody'nin TV sunucusu Jeff Brazier ile evliliğinden dünyaya gelen Bobby, annesi ünlü olduğunda başka insanların onda gördükleri şeyi görebilmek istediğini de sözlerine ekledi.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Oyunculuğa veda ettiğini duyurmuştu! Bruce Willis ilk kez görüldü: Eşi Emma Hemming paylaştı

Oyunculuğa veda ettiğini duyurmuştu! Bruce Willis ilk kez görüldü: Eşi Emma Hemming paylaştı

27 yaşında hayatını kaybetmişti! Jade Goody'nin oğlu Bobby Jack Brazier: Annemi özlemiyorum

27 yaşında hayatını kaybetmişti! Jade Goody'nin oğlu Bobby Jack Brazier: Annemi özlemiyorum

Survivor'da Ogeday, Sema ve Anıl tartışması! 'Çarpacağım bir tane göreceksin'

Survivor'da Ogeday, Sema ve Anıl tartışması! 'Çarpacağım bir tane göreceksin'

Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin 'Gülşen' itirazı ile ilgili flaş karar!

Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin 'Gülşen' itirazı ile ilgili flaş karar!