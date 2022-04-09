• 09 Nisan 2022 - 12:35 • Son Güncelleme:
27 yaşında hayatını kaybetmişti! Jade Goody'nin oğlu Bobby Jack Brazier: Annemi özlemiyorum
2009 yılında rahim kanseri nedeniyle yaşamını yitiren İngiliz TV yıldızı Jade Goody'nin büyük oğlu Bobby Jack Brazier, annesiyle geçirdiği beş yıl hakkında hissettiklerini açıkladı.
• 09 Nisan 2022 - 12:35 • Son Güncelleme:
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İngiltere'de yayınlanan 'Biri Bizi Gözetliyor' adlı yarışma ile adını duyuran TV yıldızı Jade Goody (27), rahim kanseri nedeniyle 2009 yılında hayata veda etmişti.
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Goody vefat ettiğinde henüz 5 yaşında olan oğlu Bobby Jack Brazier, büyüdü. Kısa bir süre önce 18'inci yaşına basan Brazier, annesiyle geçtiği beş yılı düşündüğünde hissettiklerini dile getirdi.
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