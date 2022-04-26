• 26 Nisan 2022 - 01:12 • Son Güncelleme:
25 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım, dördüncü eleme adayı
Survivor All Star'da haftanın 4. ve son dokunulmazlık yarışı yapıldı. İki takım da kazanmak için parkura çıktı. Survivor 2022 All Star, 25 Nisan Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da ünlüler ve gönüllüler haftanın son dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede kazanan takım kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Hangi takımdan kim eleme adayı oldu? İşte Survivor’daki son gelişmeler...
• 26 Nisan 2022 - 01:12 • Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2022 yeni bölümüyle ekranlara geldi. 25 Nisan Pazartesi akşamı yarışmada oynanan son dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Kıran kırana geçen oyunu kazanan takım belli oldu.
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Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı hem dokunulmazlık hem de ödül oyunu için ter döktü. Peki, 25 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı, Survivor'da eleme adayı kim oldu?
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