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Magazin25 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım, dördüncü eleme adayı
HaberlerMagazin Haberleri 25 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım, dördüncü eleme adayı
• 26 Nisan 2022 - 01:12 • Son Güncelleme:

25 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım, dördüncü eleme adayı

Survivor All Star'da haftanın 4. ve son dokunulmazlık yarışı yapıldı. İki takım da kazanmak için parkura çıktı. Survivor 2022 All Star, 25 Nisan Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da ünlüler ve gönüllüler haftanın son dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede kazanan takım kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Hangi takımdan kim eleme adayı oldu? İşte Survivor’daki son gelişmeler...

• 26 Nisan 2022 - 01:12 • Son Güncelleme:
125 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım, dördüncü eleme adayı
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Survivor All Star 2022 yeni bölümüyle ekranlara geldi. 25 Nisan Pazartesi akşamı yarışmada oynanan son dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Kıran kırana geçen oyunu kazanan takım belli oldu.

225 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım, dördüncü eleme adayı

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı hem dokunulmazlık hem de ödül oyunu için ter döktü. Peki, 25 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı, Survivor'da eleme adayı kim oldu?

3SURVİVORDA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen yarışma Survivor'da haftanın dördüncü dokunulmazlığı oynandı. Nefes kesen mücadele sonrasında kazanan takım gönüllüler takımı oldu.

425 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım, dördüncü eleme adayı

Dokunulmazlığı ve büyük ödülü kazanan gönüllüler takımı büyük bir sevinç yaşadı. Haftanın son dokunulmazlığını kaybeden ünlüler yani kırmızı takım ise konseyde aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı.

5SURVİVORDA ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dördüncü dokunulmazlık mücadelesi nefesleri kesti. Oyunu kaybeden ünlüler takımı aralarından bir kişiyi eleme adayı olarak seçmek zorunda kaldı.

6SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Gökhan Keser olmuştu. İkinci eleme adayı Evrim olmuştu.

725 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım, dördüncü eleme adayı

Yarışmada üçüncü eleme adayı Barış oldu. Dördüncü eleme adayı da pazartesi akşamı kırmızı takımdan Ayşe oldu. Survivor'da eleme heyecanı salı akşamı gerçekleşecek.

825 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım, dördüncü eleme adayı

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25 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım, dördüncü eleme adayı

25 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım, dördüncü eleme adayı

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