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Beşiktaş25 maçta 26 gol! Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler!
HaberlerBeşiktaş Haberleri 25 maçta 26 gol! Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler!
• 15 Nisan 2022 - 15:30 • Son Güncelleme:

25 maçta 26 gol! Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler!

Michy Batshuayi'nin istikrarsız performansı, Güven Yalçın'ın ise henüz yeni kontrat imzalamaması üzerine yeni forvet arayışlarına koyulan Beşiktaş'ın Sörloth'la ilgilendiği fakat 28 yaşındaki Kenyalı golcünün işini bitirdiği öğrenildi.

• 15 Nisan 2022 - 15:30 • Son Güncelleme:
125 maçta 26 gol Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler
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Alexander Sörloth'ün kulübü Leipzig'le anlaşma yolları arayan Beşiktaş'ta alternatif isimlerle görüşmeler de devam ediyor. Listeye son giren isim ed-Duhail'de forma giyen 28 yaşındaki forvet Michael Olunga...

225 maçta 26 gol Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler

Katar'da harika bir sezon geçiren Kenyalı golcü, 25 maçta 26 defa fileleri sarsarak bir kere daha dikkatlerini üzerine çekti.

325 maçta 26 gol Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler

Son dört sezonda 104 gol atan Olunga ile yapılan görüşmeler son derece olumlu geçti. Kenyalının transferinin önündeki tek sıkıntı kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesinin olması.

425 maçta 26 gol Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler

Ed-Duhail'in bırakmak istemediği Olunga için 6 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda. Eğer Sörtloth için Leipzig bu rakamın üstüne çıkarsa 1,90 boyundaki Kenyalı golcü için pazarlıklar başlayacak.

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625 maçta 26 gol Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler

Öte yandan Valerien Ismael'in, istediği golcü tipine uyması da yönetimin Olunga için harekete geçmesinde önemli rol oynadı. İleri hatta fiziki olarak güçlü ve alan hâkimiyeti sağlayabilecek, son vuruşlarda isabet gücü yüksek bir ismi kadroda görmek isteyen Fransız teknik adamın, Michael Olunga transferine onay verdiği öğrenildi.

725 maçta 26 gol Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Daniel Amokachi'nin kulüple bağları devam ediyor... Teknik direktörlük yapan ve adı Nijerya Milli Takımı için geçen Amokachi'nin, Beşiktaşlı yetkililere iki futbolcu önerdiği ortaya çıktı.

825 maçta 26 gol Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler

Amokachi, Nijerya Milli Takımı'nın iki yıldız adayı Adeleke Adekunle ile Imo Obot'u siyah-beyazlılara önerdi.

925 maçta 26 gol Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler

Stoper Adekunle ile sol bek Obot'un önemli potansiyelleri olduğundan bahseden Amokachi, iki oyuncunun da 2002 doğumlu olmalarına rağmen milli takıma davet edildiklerinin altını çizdi. Valerien Ismael bu teklife sıcak bakarsa, iki oyuncu denenmek için İstanbul'a getirilecek.

1025 maçta 26 gol Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler

Beşiktaş'ta 3-4-3 sisteminde asıl mevkii kanat olan oyuncularla oynamak isteyen Valerien Ismael'in önüne iki isim kondu. Bunlardan biri Halil Akbunar, diğeri ise Mustafa Eskihellaç...

1125 maçta 26 gol Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler

Küme düşmemesi artık mucizelere kalan Göztepe'nin 28 yaşındaki kaptanı Halil Akbunar'ın siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu yetkilileri ifade etti. Valerien Ismael'in de takıma herhangi bir katkısı olmayan N'Koudou'nun yerine gelecek sezon yerli oyuncu sayısının artacağı ortamda Halil'i kadrosuna katmaya sıcak baktığı belirtildi.

1225 maçta 26 gol Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler

Beşiktaş'ın aynı mevki için diğer bir alternatifi ise küme düşen Malatyaspor'dan 24 yaşındaki Mustafa Eskihallaç. Halil ile Mustafa arasındaki seçim teknik direktör Ismael'in olacak. Göztepe formasıyla 306 resmi karşılaşmaya çıkan Halil, bu periyotta 49 gol atarken, 50 de asist yaptı ve toplamda 99 gole direkt olarak katkı sağladı.

1325 maçta 26 gol Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler

Malatya formasıyla 70 karşılaşmada görev yapan Mustafa, 5 gol attı, 9 da asisz yaptı. 24 yaşındaki oyuncu daha önce Bolu, Elazığ ve 1461 Trabzon'da da forma giydi.

1425 maçta 26 gol Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler

 

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