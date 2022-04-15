25 maçta 26 gol! Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler!
Öte yandan Valerien Ismael'in, istediği golcü tipine uyması da yönetimin Olunga için harekete geçmesinde önemli rol oynadı. İleri hatta fiziki olarak güçlü ve alan hâkimiyeti sağlayabilecek, son vuruşlarda isabet gücü yüksek bir ismi kadroda görmek isteyen Fransız teknik adamın, Michael Olunga transferine onay verdiği öğrenildi.
Küme düşmemesi artık mucizelere kalan Göztepe'nin 28 yaşındaki kaptanı Halil Akbunar'ın siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu yetkilileri ifade etti. Valerien Ismael'in de takıma herhangi bir katkısı olmayan N'Koudou'nun yerine gelecek sezon yerli oyuncu sayısının artacağı ortamda Halil'i kadrosuna katmaya sıcak baktığı belirtildi.
Beşiktaş'ın aynı mevki için diğer bir alternatifi ise küme düşen Malatyaspor'dan 24 yaşındaki Mustafa Eskihallaç. Halil ile Mustafa arasındaki seçim teknik direktör Ismael'in olacak. Göztepe formasıyla 306 resmi karşılaşmaya çıkan Halil, bu periyotta 49 gol atarken, 50 de asist yaptı ve toplamda 99 gole direkt olarak katkı sağladı.