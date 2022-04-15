25 maçta 26 gol! Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler!

Beşiktaş'ın aynı mevki için diğer bir alternatifi ise küme düşen Malatyaspor'dan 24 yaşındaki Mustafa Eskihallaç. Halil ile Mustafa arasındaki seçim teknik direktör Ismael'in olacak. Göztepe formasıyla 306 resmi karşılaşmaya çıkan Halil, bu periyotta 49 gol atarken, 50 de asist yaptı ve toplamda 99 gole direkt olarak katkı sağladı.