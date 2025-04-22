23 Nisan 2025: En güzel 23 Nisan bayram mesajları kısa uzun resimli Atatürk görselli | Ulusal Egemenlik sözleri





📌 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte milletin kendi kaderini tayin ettiği bu anlamlı gün, Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan edilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.



📌 Bir milletin onuru, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkmasıyla mümkündür. Bu kutlu günde tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum.



📌 Özgürlük, adalet ve eşitlik… Hepsi ulusal egemenliğin gölgesinde hayat bulur. 23 Nisan hepimize kutlu olsun!