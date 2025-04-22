23 Nisan 2025: En güzel 23 Nisan bayram mesajları kısa uzun resimli Atatürk görselli | Ulusal Egemenlik sözleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı, ülke genelinde büyük bir coşku ve gururla karşılanacak. 23 Nisan, Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilmiştir. 1927 yılında ilk kez kutlanan 23 Nisan, tüm dünya çocuklarına hediyedir. Paylaşılabilecek en güzel 23 Nisan mesajlarını derledik. İşte Türk bayraklı, Atatürk resimli, duygusal, kısa, uzun, resimli 23 Nisan mesajları...
• 22 Nisan 2025 - 11:00 • Son Güncelleme:
• 22 Nisan 2025 - 11:00 • Son Güncelleme: