23 EKİM CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet'ten anne ve babalara dikkat çeken uyarı

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23 Ekim 2026 tarihli cuma hutbesinin konusu “Aile” oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbede, ailenin insanın kişiliğinin ve değerlerinin şekillendiği ilk yer olduğu anlatıldı.

Hutbenin başlangıcında insanların doğruluğu, merhameti, paylaşmayı ve adaleti öncelikle aile ortamında öğrendiği belirtildi. Ailenin yalnızca aynı evde yaşayan kişilerden oluşmadığı, hayatın farklı dönemlerinde birbirine destek olan insanların kurduğu güçlü bir bağ olduğu vurgulandı.

Anne ve babaların çocuklarına davranışlarıyla örnek olması gerektiği belirtilirken aile büyüklerinin yeni nesillerin yetişmesindeki yerine de değinildi.