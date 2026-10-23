23 EKİM CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet'ten anne ve babalara dikkat çeken uyarı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 23 Ekim 2026 Cuma hutbesini yayımladı. Bu haftanın konusu “Aile” olurken çocukların dijital dünyada geçirdiği zaman, anne ve babaların sorumlulukları ve aile içindeki ilişkiler hutbenin öne çıkan başlıkları oldu. Peki, 23 Ekim Cuma hutbesinde neler anlatılıyor? İşte Diyanet'in bu haftaki hutbesi ve verdiği mesajlar...
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Diyanet İşleri Başkanlığının 23 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki camilerde okunmak üzere hazırladığı hutbe yayımlandı. Bu haftanın cuma hutbesinin konusu “Aile” olarak belirlendi. Hutbede aile bağlarının korunması, çocukların yetiştirilmesinde anne ve babaların üstlendiği sorumluluklar ve dijital dünyanın aile hayatına etkileri üzerinde duruldu.
Diyanet'in 22 Ekim Perşembe günü erişime açtığı hutbede, çocukların yalnızca maddi ihtiyaçlarının karşılanmasının yeterli olmadığı, onlara zaman ayrılması ve iyi örnek olunması gerektiği vurgulandı. Aile içindeki sevgi ve saygının yanı sıra kavga, şiddet ve ilgisizliğin çocuklar üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi.
23 EKİM CUMA HUTBESİNİN KONUSU NE?
23 Ekim 2026 tarihli cuma hutbesinin konusu “Aile” oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbede, ailenin insanın kişiliğinin ve değerlerinin şekillendiği ilk yer olduğu anlatıldı.
Hutbenin başlangıcında insanların doğruluğu, merhameti, paylaşmayı ve adaleti öncelikle aile ortamında öğrendiği belirtildi. Ailenin yalnızca aynı evde yaşayan kişilerden oluşmadığı, hayatın farklı dönemlerinde birbirine destek olan insanların kurduğu güçlü bir bağ olduğu vurgulandı.
Anne ve babaların çocuklarına davranışlarıyla örnek olması gerektiği belirtilirken aile büyüklerinin yeni nesillerin yetişmesindeki yerine de değinildi.
DİYANET'TEN ANNE VE BABALARA EKRAN UYARISI
Bu haftaki hutbenin en dikkat çekici bölümlerinden biri çocukların ekran karşısında geçirdiği zamanla ilgili oldu.
Diyanet, çocukların yetiştirilmesinde anne ve babaların ilgisinin önemine işaret ederek dijital cihazların aile içindeki iletişimin yerini almaması gerektiğini vurguladı.
Hutbede çocukların arkadaş çevresinin, internet ortamında kullandıkları uygulamaların ve dijital alışkanlıklarının takip edilmesinin ebeveynlerin sorumlulukları arasında bulunduğu belirtildi.
Çocuklara güzel davranışlar kazandırmanın yalnızca sözle değil, aile içinde gösterilen örnek davranışlarla mümkün olduğu anlatıldı.
AİLE İÇİNDE ŞİDDET VE İLGİSİZLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ
Hutbede aile ortamının çocukların sonraki yaşamları üzerindeki etkilerine de yer verildi.
Sevgi, saygı, dayanışma ve paylaşmanın hâkim olduğu ailelerde büyüyen çocukların bu değerleri okul ve iş hayatına taşıdığı belirtildi.
Buna karşılık aile içinde şiddete, kavgaya ve ilgisizliğe maruz kalan çocukların yaşadıkları olumsuzlukların etkilerini uzun yıllar taşıyabileceği ifade edildi.
Diyanet, çocukların yetiştirilmesinde güzel ahlakın ve aile bireyleri arasındaki iletişimin önemini hatırlattı.
GENÇLERE DE AİLE KURMA MESAJI VERİLDİ
23 Ekim Cuma hutbesinde yalnızca anne ve babalara değil, gençlere de seslenildi.
Aile kurmanın sevgi ve sorumluluk gerektirdiğine dikkat çekilen hutbede, evliliğin insanın huzur bulabileceği bir birliktelik olduğu anlatıldı.
Eşler arasındaki güzel davranışların, aile bireylerinin birbirine zaman ayırmasının ve karşılıklı fedakârlığın önemine değinildi.
Hutbe, Furkân suresinin 74. ayetinde yer alan ve eşlerle çocukların huzur ve mutluluk vesilesi olmasını dileyen duayla sona erdi.
23 EKİM 2026 CUMA HUTBESİ TAM METNİ VE PDF DOSYASI
Diyanet İşleri Başkanlığı, “Aile” başlıklı 23 Ekim 2026 Cuma hutbesini resmî internet sitesinden erişime açtı.
Hutbenin tam metninde aile bağlarının önemi, ebeveynlerin çocuklara karşı sorumlulukları, dijital dünyadaki alışkanlıklar, aile içi şiddet ve gençlerin evlilik hayatına hazırlanması konuları ele alınıyor.
23 Ekim Cuma hutbesinin eksiksiz metnine Diyanet'in resmî sayfasından ulaşılabiliyor.
23 Ekim 2026 Cuma Hutbesi – Aile (Resmî tam metin):
https://www.diyanethaber.com.tr/23-ekim-2026-cuma-hutbesi
Hutbenin PDF ve sesli sürümleri için Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi de kullanılabiliyor.