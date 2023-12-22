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GündemHAYIRLI CUMALAR | Ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları ve resimli, farklı, anlamlı Cuma sözleri! 22 Aralık 2023 Cuma gününe özel en güzel Cuma mesajları seçenekleri
HaberlerGündem Haberleri HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları ve resimli, farklı, anlamlı Cuma sözleri! 22 Aralık 2023 Cuma gününe özel en güzel Cuma mesajları seçenekleri
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HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları ve resimli, farklı, anlamlı Cuma sözleri! 22 Aralık 2023 Cuma gününe özel en güzel Cuma mesajları seçenekleri

Cuma gününün kudreti bir kez daha geldi. Cuma günü camilerde cuma namazı kılınır, okunan hutbeler dinlenir ve bol bol dualar edilir. Müminler aynı zamanda Cuma gününe özel birbirlerine cuma mesajları gönderi. Resimli, yazılı veya sözlü olarak cumanız mübarek ve hayırlı olsun mesajını ileten Müslümanlar farklı bir mesaj ve dua göndermek için yazılı basından da yararlanıyor. Cuma günü ibadetler yapılırken biz de bugüne özel en güzel, anlamlı, yeni ve resimli cuma mesajları derledik. İşte 22 Aralık Cuma Mesajları 2023…

• 22 Aralık 2023 - 10:08 • Son Güncelleme:
• 22 Aralık 2023 - 10:08 • Son Güncelleme:
1HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları ve resimli, farklı, anlamlı Cuma sözleri 22 Aralık 2023 Cuma gününe özel en güzel Cuma mesajları seçenekleri

İslam alemi için önemli bir gün olan Cuma günü Kur'an-ı Kerim'de de Cuma Suresi ile anlatılır. Cuma Suresi “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. 10.Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” İfadeleriyle Cuma günün önemini kıymetini Müslümanlara anlatır.

2ANLAMLI, EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

ANLAMLI, EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Cumanız mübarek olsun! Günahlarımızdan arınarak, kalplerimizi huzurla doldurabilmemiz dileğiyle.

Bugün dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin huzurla dolduğu, sevdiklerimizle paylaşmanın bereketiyle dolu bir Cuma olsun.

3HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları ve resimli, farklı, anlamlı Cuma sözleri 22 Aralık 2023 Cuma gününe özel en güzel Cuma mesajları seçenekleri

Cumanız mübarek olsun! Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, sevdiklerinizle birlikte güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle

Hayırlı cumalar! Günahlardan arınmak, sevdiklerimize daha çok zaman ayırmak ve dualarımızı eksik etmemek dileğiyle.

4HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları ve resimli, farklı, anlamlı Cuma sözleri 22 Aralık 2023 Cuma gününe özel en güzel Cuma mesajları seçenekleri

Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, dualarınız kabul, gününüz aydın, yüreğiniz huzurlu olsun. Hayırlı Cumalar!

Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi sizinle olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

5FARKLI HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ

FARKLI HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ

Hayırlı Cumalar! Günahlarımızdan arınarak, kalplerimizi Allah'a açma ve dualarımızı eksik etmeme umuduyla.

Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar

6HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları ve resimli, farklı, anlamlı Cuma sözleri 22 Aralık 2023 Cuma gününe özel en güzel Cuma mesajları seçenekleri

Bugün dualarınızın, gönül rahatlığınızın ve huzurunuzun arttığı bir Cuma olsun. Hayırlı Cumalar!

Rabbimizden, sevdiklerinizle birlikte güzel bir gün geçirmeniz ve dualarınızın kabul olması için dileklerimizle. Hayırlı Cumalar!

7HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları ve resimli, farklı, anlamlı Cuma sözleri 22 Aralık 2023 Cuma gününe özel en güzel Cuma mesajları seçenekleri

Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul, yüreğiniz huzurlu olsun

Allah'ın nuruyla aydınlanan bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

8HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları ve resimli, farklı, anlamlı Cuma sözleri 22 Aralık 2023 Cuma gününe özel en güzel Cuma mesajları seçenekleri

Gönlünüz huzurlu, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar! Rabbimizin rahmeti ve lütfu üzerinize olsun. Nice hayırlı cumalara!

Allah'ın bereketiyle dolu, huzur içinde geçen bir Cuma günü dilerim. Hayırlı Cumalar!

9HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları ve resimli, farklı, anlamlı Cuma sözleri 22 Aralık 2023 Cuma gününe özel en güzel Cuma mesajları seçenekleri

Hayırlı Cumalar! Gününüz aydın, yüreğiniz huzurlu olsun.

Gönlünüzden ne geçiyorsa, dualarınız kabul, hayalleriniz gerçek olsun. Hayırlı Cumalar!

10HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları ve resimli, farklı, anlamlı Cuma sözleri 22 Aralık 2023 Cuma gününe özel en güzel Cuma mesajları seçenekleri

Dualarımızın en güzel şekilde karşılık bulduğu, kalplerimizin huzur içinde olduğu, sevgi ve umudun eksik olmadığı nice hayırlı cumalara. Hayırlı Cumalar!

Cumanız mübarek olsun! Bugün, geçmişteki hatalarımızdan ders alarak, geleceğe daha umutlu ve güçlü adımlarla ilerleme günü olsun.

11HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları ve resimli, farklı, anlamlı Cuma sözleri 22 Aralık 2023 Cuma gününe özel en güzel Cuma mesajları seçenekleri

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kalbinizden geçen duaların kabul olması dileğiyle, hayırlı cumalar.

Rabbim, dualarımızı kabul etsin, gönlümüzü aydınlatsın. Cumanız mübarek olsun, kalbiniz huzurla dolsun.

12HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları ve resimli, farklı, anlamlı Cuma sözleri 22 Aralık 2023 Cuma gününe özel en güzel Cuma mesajları seçenekleri

Hayırlı Cumalar! Bugün, geçmişteki kusurlarımızdan arınarak, geleceğe umutla bakma ve sevgiyle paylaşma günü olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.