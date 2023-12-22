HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları ve resimli, farklı, anlamlı Cuma sözleri! 22 Aralık 2023 Cuma gününe özel en güzel Cuma mesajları seçenekleri

İslam alemi için önemli bir gün olan Cuma günü Kur'an-ı Kerim'de de Cuma Suresi ile anlatılır. Cuma Suresi “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. 10.Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” İfadeleriyle Cuma günün önemini kıymetini Müslümanlara anlatır.