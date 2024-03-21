Nevruz Bayramı kutlama mesajları 2024 || Baharın gelişini müjdeleyen kısa, anlamlı, resimli Nevruz bayramınız kutlu olsun mesajları ile 21 Mart Nevruz Bayramı sözleri

Nevruz, binlerce yıldır çeşitli kültürlerde kutlanan eski bir bayramdır. Bu bayram, güneşin doğuşu ve doğanın canlanmasıyla ilişkilendirilir. Nevruz, insanların doğanın yeniden canlanması ve taze bir başlangıç ile umutlarını tazelediği bir zaman olarak görülür. İşte günün anlam ve önemine istinaden bir araya getirdiğimiz 21 Mart nevruz bayramı resimli mesajları ve sözleri…