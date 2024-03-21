21 Mart ekinoks ritüelleri || 21 Mart'ta defne yaprağı yakmak ritüeli nasıl yapılır? İşte 21 Mart defne yaprağı ritüeli

Her yıl yaklaşık olarak 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışıkları ekvatora tam dik gelir ve aydınlanma çemberi kutuplardan geçer. Gece ve gündüzün birbirine eşit olduğu bu duruma ekinoks veya gün tün eşitliği denir. Baharın gelişi olan bugünü çeşitli ritüellerle karşılamak isteyenler 21 Mart'ta defne yaprağı yakmak ritüeli ile ilgili aramalarını arttırdı. İşte 21 Mart defne yaprağı ritüeli…