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Gündem 21 Mart ekinoks ritüelleri || 21 Mart'ta defne yaprağı yakmak ritüeli nasıl yapılır? İşte 21 Mart defne yaprağı ritüeli
Haberler Gündem Haberleri 21 Mart ekinoks ritüelleri || 21 Mart'ta defne yaprağı yakmak ritüeli nasıl yapılır? İşte 21 Mart defne yaprağı ritüeli
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21 Mart ekinoks ritüelleri || 21 Mart'ta defne yaprağı yakmak ritüeli nasıl yapılır? İşte 21 Mart defne yaprağı ritüeli

21 Mart defne yaprağı ritüeli, ekinoks ile birlikte sorgulanan konu başlıklarından biri oldu. 21 Mart’ta gece ve gündüz eşit olur, Türkiye’nin bulunduğu kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer. 21 Haziran’da (Yaz gündönümü) ise yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. 21 Mart ritüelleri kapsamında defne yaprağı yakmak ritüeli sorgulanmaya başlandı. Peki, 21 Mart'ta defne yaprağı yakmak ritüeli nasıl yapılır? İşte 21 Mart defne yaprağı ritüeli

• 21 Mart 2024 - 10:15 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2024 - 10:15 • Son Güncelleme:
1 21 Mart ekinoks ritüelleri || 21 Martta defne yaprağı yakmak ritüeli nasıl yapılır İşte 21 Mart defne yaprağı ritüeli

Her yıl yaklaşık olarak 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışıkları ekvatora tam dik gelir ve aydınlanma çemberi kutuplardan geçer. Gece ve gündüzün birbirine eşit olduğu bu duruma ekinoks veya gün tün eşitliği denir. Baharın gelişi olan bugünü çeşitli ritüellerle karşılamak isteyenler 21 Mart'ta defne yaprağı yakmak ritüeli ile ilgili aramalarını arttırdı. İşte 21 Mart defne yaprağı ritüeli

2 21 Martta defne yaprağı yakmak ritüeli nasıl yapılır

21 Mart'ta defne yaprağı yakmak ritüeli nasıl yapılır?

Binlerce yıllık bir ritüel olan defne yaprağı yakma geleneği günümüzde de gizemini koruyarak sürdürülmektedir. Defne yaprağı tütsüsü, kötü enerji ve nazardan koruduğuna inanılan bir uygulamadır ve ortamdaki negatif enerjiyi pozitife dönüştürerek insanların rahatlamasına yardımcı olur.

3 21 Mart ekinoks ritüelleri || 21 Martta defne yaprağı yakmak ritüeli nasıl yapılır İşte 21 Mart defne yaprağı ritüeli

Defne yaprağının uç kısmı yakıldıktan sonra bakır ya da plastik bir kabın içine bırakılır. Yapısı gereği kuru bir bitki olduğu için kolay bir şekilde yanan Akdeniz defnesinden 2 ya da 3 tane yakmak yeterli olacaktır.

4 21 Mart ekinoks ritüelleri || 21 Martta defne yaprağı yakmak ritüeli nasıl yapılır İşte 21 Mart defne yaprağı ritüeli

Yanan yapraktan çıkan dumanları doğrudan teneffüs etmek yerine yaprağı kap ile birlikte odanın ortasına koyabilirsiniz. Bu sayede duman önce tüm odaya sonra tüm eve yayılabilir. Bu da evin sadece 10 - 15 dakika içerisinde tüm enerjisinin değişmesini sağlayacaktır.

5 21 Mart ekinoks ritüelleri || 21 Martta defne yaprağı yakmak ritüeli nasıl yapılır İşte 21 Mart defne yaprağı ritüeli

Bugünlerde defne yaprağı, ferahlatıcı etkisiyle tütsü olarak kullanılır ve insanları rahatlatır. Bu yaprağın rahatlatıcı ve huzur verici etkisi, içinde bulunan metil ojenil adlı uçucu yağ asidinden gelir. Kurutulmuş defne yaprağı yanınca, bu uçucu yağ asidi tüm mekana yayılarak harika bir koku oluşturur ve bedene dinginlik verir.