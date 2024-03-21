21 Mart ekinoks ritüelleri || 21 Mart'ta defne yaprağı yakmak ritüeli nasıl yapılır? İşte 21 Mart defne yaprağı ritüeli
21 Mart defne yaprağı ritüeli, ekinoks ile birlikte sorgulanan konu başlıklarından biri oldu. 21 Mart’ta gece ve gündüz eşit olur, Türkiye’nin bulunduğu kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer. 21 Haziran’da (Yaz gündönümü) ise yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. 21 Mart ritüelleri kapsamında defne yaprağı yakmak ritüeli sorgulanmaya başlandı. Peki, 21 Mart'ta defne yaprağı yakmak ritüeli nasıl yapılır? İşte 21 Mart defne yaprağı ritüeli…
• 21 Mart 2024 - 10:15 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2024 - 10:15 • Son Güncelleme: