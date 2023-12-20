21 Aralık en uzun gece mi, en uzun gece nerede yaşanır, kaç saat? 21 Aralık'tan sonra ne olur, günler uzar mı kısalır mı?
21 Aralık, kuzey yarımkürede kışın başlangıcı, güneşin en düşük noktaya ulaştığı gündür. Güneş'in yıl boyunca gökyüzündeki seyrinde dönüm noktalarından biri olan 21 Aralık, hem astronomi hem de kültürler arası öneme sahip bir tarihi temsil eder. Bazı topluluklarda 21 Aralık, özel ritüeller, dua ve şükran ayinleriyle anılan bir gün olarak kabul edilir. Peki, 21 Aralık en uzun gece mi başlar? 21 Aralık ekinoks özellikler neler, 21 Aralık'tan sonra ne olur, günler uzar mı kısalır mı? Gece süresi kısalmaya başlar mı?
• 20 Aralık 2023 - 18:19 • Son Güncelleme:
• 20 Aralık 2023 - 18:19 • Son Güncelleme: