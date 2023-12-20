21 Aralık en uzun gece mi, en uzun gece nerede yaşanır, kaç saat? 21 Aralık'tan sonra ne olur, günler uzar mı kısalır mı?

Kış gündönümü olan 21 Aralık'ta güneş, gökyüzündeki en düşük noktaya ulaşır ve bu dönemden itibaren yükselerek ilkbahara doğru ilerliyor. Gökyüzündeki seyrinde belirgin bir dönemeç olan 21 Aralık, doğanın döngüsünde yeni bir aşamaya geçişin habercisidir. Bazı topluluklar, bu özel günü meditasyon, dualar ve ritüellerle karşılamakta, doğanın döngüsündeki bu anlamıyla bir bağ kurmaktadır. Güneşin yavaş yavaş geri dönüşü, umudu ve yeni bir başlangıcı simgeler, bu nedenle 21 Aralık, birçok kültürde özel bir anlam taşır. Peki, 21 Aralık'ta en uzun gece mi yaşanır? En uzun gece ne zaman başlıyor? 21 Aralık'tan sonra ne olur, günler uzar mı kısalır mı?