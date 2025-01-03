2025 bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte 2025 zamlı bedelli askerlik ücreti...
Bedelli askerlik ücreti kaç TL, ne kadar oldu? soruları yanıtını buldu. 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti, Askeralma Kanunu çerçevesinde yapılan düzenleme ile belirlenen memur aylık katsayısına göre güncellendi. Mevcut durumda 217.871,04 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2025 yılı memur zammı ile birlikte değişti. İşte 2025 bedelli askerlik ücreti
• 03 Ocak 2025 - 10:18 • Son Güncelleme:
• 03 Ocak 2025 - 10:18 • Son Güncelleme: