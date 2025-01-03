2025 bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte 2025 zamlı bedelli askerlik ücreti...

CELP VE SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk takvimi henüz duyurulmadı. Ancak, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri celp ve sevk dönemleri ile eğitim görecekleri birlikler