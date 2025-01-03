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Gündem2025 bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte 2025 zamlı bedelli askerlik ücreti...
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2025 bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte 2025 zamlı bedelli askerlik ücreti...

Bedelli askerlik ücreti kaç TL, ne kadar oldu? soruları yanıtını buldu. 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti, Askeralma Kanunu çerçevesinde yapılan düzenleme ile belirlenen memur aylık katsayısına göre güncellendi. Mevcut durumda 217.871,04 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2025 yılı memur zammı ile birlikte değişti. İşte 2025 bedelli askerlik ücreti

• 03 Ocak 2025 - 10:18 • Son Güncelleme:
• 03 Ocak 2025 - 10:18 • Son Güncelleme:
12025 bedelli askerlik ücreti belli oldu İşte 2025 zamlı bedelli askerlik ücreti...

2025 yılı için bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte yılda iki kez güncellenmeye devam edecek. Ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon verileri sonrasında, memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti.

22025 bedelli askerlik ücreti belli oldu İşte 2025 zamlı bedelli askerlik ücreti...

Bu oranın belirlenmesinin ardından, memur maaş katsayısına dayalı olarak 2025 yılı için geçerli bedelli askerlik ücreti de güncellenmiş oldu. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar arttı?

32025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Temmuz 2024'te yüzde 19,31'lik artışla 217.871,04 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, TÜİK'in bugün açıkladığı Aralık ayı enflasyonu ile yeniden hesaplandı.Buna göre yeni bedelli askerlik ücreti Ocak 2025'te yüzde 11,54 artışla 243.013,36 TL oldu.

4BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMELERİ NERELERE YAPILACAK

 BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMELERİ NERELERE YAPILACAK?

Bedelli askerlik başvurusunda bulunan yükümlüler, ödemelerini peşin olarak çeşitli bankalar ve kurumlar aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası gibi finansal kuruluşların yanı sıra, Defterdarlıklar veya Malmüdürlükleri de ödeme alma yetkisine sahip. Ödemeler, başvuru yapan kişinin T.C. Kimlik Numarası beyan edilerek yapılabilecek.

5CELP VE SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

CELP VE SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk takvimi henüz duyurulmadı. Ancak, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri celp ve sevk dönemleri ile eğitim görecekleri birlikler

62025 bedelli askerlik ücreti belli oldu İşte 2025 zamlı bedelli askerlik ücreti...

Ocak 2025'te e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden yayımlanacak. Yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının da Ocak ayı içerisinde e-Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

72025 bedelli askerlik ücreti belli oldu İşte 2025 zamlı bedelli askerlik ücreti...