2024 üniversite taban puanları (2 yıllık – 4 yıllık) 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024, 2 yıllık bölümler neler? Sözel üniversite taban puanları 2024

İlahiyat



İletişim



İletişim Bilimleri



İletişim Sanatları



İletişim Tasarımı



İletişim Tasarımı ve Medya



İletişim Tasarımı ve Yönetimi



İletişim ve Tasarım



İslam ve Din Bilimleri



İslami İlimler



Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi



Kültür ve İletişim Bilimleri



Kürt Dili ve Edebiyatı



Medya ve Görsel Sanatlar



Medya ve İletişim (Fakülte)



Medya ve İletişim (Yüksekokul)



Okul Öncesi Öğretmenliği



Özel Eğitim Öğretmenliği



Radyo ve Televizyon



Radyo, Televizyon ve Sinema



Reklam Tasarımı ve İletişimi



Reklamcılık



Reklamcılık ve Halkla İlişkiler



Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)



Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)



Sanat Tarihi



Sanat ve Kültür Yönetimi



Sanat Yönetimi



Sinema ve Dijital Medya



Sinema ve Televizyon



Sosyal Bilgiler Öğretmenliği



Sümeroloji



Süryani Dili ve Edebiyatı



Tarih



Tarih Öğretmenliği