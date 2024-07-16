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Gündem 2024 üniversite taban puanları (2 yıllık – 4 yıllık) 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024, 2 yıllık bölümler neler? Sözel üniversite taban puanları 2024
HaberlerGündem Haberleri 2024 üniversite taban puanları (2 yıllık – 4 yıllık) 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024, 2 yıllık bölümler neler? Sözel üniversite taban puanları 2024

2024 üniversite taban puanları (2 yıllık – 4 yıllık) 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024, 2 yıllık bölümler neler? Sözel üniversite taban puanları 2024

YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonucuna göre tercih işlemlerine başlayacak. Üniversite araştırmaları başlarken, üniversite taban puanları da kontrol ediliyor. Peki, 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024, 2 yıllık bölümler neler? 2024 üniversite taban puanları nasıl?

• 16 Temmuz 2024 - 12:26 • Son Güncelleme:
• 16 Temmuz 2024 - 12:26 • Son Güncelleme:
12024 üniversite taban puanları (2 yıllık – 4 yıllık) 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024, 2 yıllık bölümler neler Sözel üniversite taban puanları 2024

2024 üniversite taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündeme geldi. T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlara erişim sağlıyor. kılavuzda, üniversitelerin kontenjanları, özel ve genel şartları, taban puanları, tercih hakkı ve tercih süresi hakkında detaylı bilgiler bulunacak. Merkezi yerleştirmede üniversite kazanamayan adaylar için ek tercih dönemi açılacak. Geçtiğimiz yıl tercih süreci 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Peki, 2 yıllık bölümler neler, 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024?

22024 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

2024 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

32024 üniversite taban puanları (2 yıllık – 4 yıllık) 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024, 2 yıllık bölümler neler Sözel üniversite taban puanları 2024

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

2023 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYIN

4YKS TYT AYT 2 YILLIK 4 YILLIK ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ

YKS TYT AYT 2 YILLIK 4 YILLIK ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?



Animasyon ve Oyun Tasarımı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi (Yüksekokul)

Gastronomi (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hititoloji

52024 üniversite taban puanları (2 yıllık – 4 yıllık) 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024, 2 yıllık bölümler neler Sözel üniversite taban puanları 2024

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam ve Din Bilimleri

İslami İlimler

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim (Fakülte)

Medya ve İletişim (Yüksekokul)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo ve Televizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)

Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sanat Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

62024 üniversite taban puanları (2 yıllık – 4 yıllık) 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024, 2 yıllık bölümler neler Sözel üniversite taban puanları 2024

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Yeni Medya (Fakülte)

Yeni Medya (Yüksekokul)

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yeni Medya ve İletişim

Zaza Dili ve Edebiyatı

Adalet

Aşçılık

72024 üniversite taban puanları (2 yıllık – 4 yıllık) 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024, 2 yıllık bölümler neler Sözel üniversite taban puanları 2024

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İlahiyat

Kültürel Miras ve Turizm

82024 üniversite taban puanları (2 yıllık – 4 yıllık) 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024, 2 yıllık bölümler neler Sözel üniversite taban puanları 2024

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mimari Dekoratif Sanatlar

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği (2 Yıllık)

Turizm Animasyonu (2 Yıllık)

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)

Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)

Yerel Yönetimler

9250 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTELERE GİREBİLİRİM

250 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTELERE GİREBİLİRİM?

280 PUAN

2022 yılı taban puanlarına göre 280 puanla girilen bazı bölümler ve üniversiteler;

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık EA- 280,33217

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı DİL - 280,35720

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik SAY - 280,81777

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ - 280,87290

102024 üniversite taban puanları (2 yıllık – 4 yıllık) 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024, 2 yıllık bölümler neler Sözel üniversite taban puanları 2024

2022 yılı taban puanlarına göre 300 puanla girilen bazı bölümler ve üniversiteler;

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye EA - 300,35845

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği (İngilizce) SAY - 300,05727

112024 üniversite taban puanları (2 yıllık – 4 yıllık) 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024, 2 yıllık bölümler neler Sözel üniversite taban puanları 2024

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA - 300,04952

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Biyoloji SAY- 300,36892

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği SAY- 300,04289