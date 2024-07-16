2024 üniversite taban puanları (2 yıllık – 4 yıllık) 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024, 2 yıllık bölümler neler? Sözel üniversite taban puanları 2024
YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonucuna göre tercih işlemlerine başlayacak. Üniversite araştırmaları başlarken, üniversite taban puanları da kontrol ediliyor. Peki, 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024, 2 yıllık bölümler neler? 2024 üniversite taban puanları nasıl?
• 16 Temmuz 2024 - 12:26 • Son Güncelleme:
• 16 Temmuz 2024 - 12:26 • Son Güncelleme: