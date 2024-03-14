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Gündem 2024 ÖGG Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Sonuçları: Açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
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2024 ÖGG Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Sonuçları: Açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınavlarına katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Hem silahlı hem de silahsız güvenlik alanında çalışmak isteyenler ile yenileme eğitimi sınavlarına girenler, sonuçlara odaklanmış durumda. 107. Temel Eğitim Sınavı ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Şubat'ta gerçekleştirildi. ÖGG sınav sonuçları, egm.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik koduyla erişebilecekler. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin tarihler...

• 14 Mart 2024 - 17:14 • Son Güncelleme:
• 14 Mart 2024 - 17:14 • Son Güncelleme:
1 2024 ÖGG Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Sonuçları: Açıklandı mı Ne zaman açıklanacak

2024 yılının ilk ÖGG sınavı, Şubat ayında gerçekleştirildi ve adaylara 100 soruluk çoktan seçmeli bir test sunuldu. Her doğru cevap için 1 puan belirlendi. Sınavların tamamlanmasının üzerinden yaklaşık 3 hafta geçtiğinde, adaylar sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. ÖGG sınavlarında, silahlı ve silahsız katılan adaylar arasında değerlendirme süreci farklılık gösteriyor. Silahlı sınavda yer alan adaylara yöneltilen 25 silah bilgisi sorusu her biri 2 puan olmak üzere toplamda 50 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemiyor. Ancak, 2024 ÖGG 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sonuçları henüz açıklanmadı. Adaylar, sonuçların ne zaman duyurulacağını merakla bekliyor.

2 ÖGG SINAV SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖGG SINAV SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılında 107. Temel Eğitim Özel Güvenlik Görevlisi ve 83. Yenileme Eğitimi Sınav 24 Şubat tarihinde düzenlendi. Sınavların tamamlanmasıyla değerlendirme işlemleri başladı. Sınavın ardından cevap anahtarları adayların erişimine açıldı. ÖGG sınav sonuçları 15 Mart Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı.

3 ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Emniyet Genel Müdürlüğü, ÖGG sınav sonuçları egm.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar egm.gov.tr adresinde bulunan “ Özel Güvenlik Sınav Sonuçları” kısmından aktif olarak açıklanan sonuçları görüntüleyebiliyor. Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler. Sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer almaktadır.

4 SİLAH FARKI SINAVINA KATILAN ADAYLAR DİKKAT

SİLAH FARKI SINAVINA KATILAN ADAYLAR DİKKAT

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

5 “EN AZ 60 PUAN OLMASI GEREKMEKTEDİR”

“EN AZ 60 PUAN OLMASI GEREKMEKTEDİR”

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.