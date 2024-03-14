2024 ÖGG Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Sonuçları: Açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınavlarına katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Hem silahlı hem de silahsız güvenlik alanında çalışmak isteyenler ile yenileme eğitimi sınavlarına girenler, sonuçlara odaklanmış durumda. 107. Temel Eğitim Sınavı ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Şubat'ta gerçekleştirildi. ÖGG sınav sonuçları, egm.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik koduyla erişebilecekler. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin tarihler...
• 14 Mart 2024 - 17:14 • Son Güncelleme:
• 14 Mart 2024 - 17:14 • Son Güncelleme: