2024 ÖGG Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Sonuçları: Açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

2024 yılının ilk ÖGG sınavı, Şubat ayında gerçekleştirildi ve adaylara 100 soruluk çoktan seçmeli bir test sunuldu. Her doğru cevap için 1 puan belirlendi. Sınavların tamamlanmasının üzerinden yaklaşık 3 hafta geçtiğinde, adaylar sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. ÖGG sınavlarında, silahlı ve silahsız katılan adaylar arasında değerlendirme süreci farklılık gösteriyor. Silahlı sınavda yer alan adaylara yöneltilen 25 silah bilgisi sorusu her biri 2 puan olmak üzere toplamda 50 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemiyor. Ancak, 2024 ÖGG 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sonuçları henüz açıklanmadı. Adaylar, sonuçların ne zaman duyurulacağını merakla bekliyor.