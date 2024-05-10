2024 Eurovision Şarkı Yarışmasını kim kazandı, 2024 Eurovision birincisi kim oldu? Eurovision 2024 finale kalanlar

Eurovision şarkı yarışmasını kim kazandı, 2024 Eurovision birincisi kim oldu? İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada, eski Eurovision yıldızları yarı finallerde performans sergiledi. Sertab Erener 21 yıl aradan sonra 9 Mayıs Perşembe gecesi gerçekleşen ikinci yarı finalde, Eurovision geçmişinde birincilik elde etmiş kadın sanatçılardan biri olarak sahne aldı. Sertab Erener "Everyway That I Can" parçasını seslendirdi. Peki, Eurovision 2024 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? 2024 Eurovision finalist ülkeler…