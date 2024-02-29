2024 artık gün neden kurbağa? Kurbağanın anlamı nedir, artık yıl neden olur, 2024 artık gün ne olacak?
Bugün, Google ana sayfasında dikkat çekici bir değişiklik yaşandı. 29 Şubat 2024 artık günü, Google'ın ana sayfasına taşındı ve bu özel gün, bir kurbağa figürüyle temsil edildi. Doodle'da göze çarpan rakamlar ise 28, 29 ve 1 olarak belirtilmişti. Bu özel vurgular, artık yılın önemine işaret ediyordu. Peki, 2024 artık gün neden kurbağa, 2024 artık gün ne olacak?
• 29 Şubat 2024 - 10:45 • Son Güncelleme:
• 29 Şubat 2024 - 10:45 • Son Güncelleme: