20 yıllık üretici sırrını açıkladı! Gürün’ün tescilli lezzetinin raf ömrü tam 6 ay! Taptaze kalıyor

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20 yıldır elma üreticiliği yapan Halit Yiğittürk, Ayvaniye elmasının kendine has tat ve kokusu olduğunu söyleyerek "Ayvaniye elmasını diğer elmalardan ayıran en büyük özelliği raf ömrünün uzun olması. Tat ve koku olarak kendine has bir lezzeti vardır. Lezzetini ve kızarıklığını gece ve gündüz yaşanan sıcaklık farkından alıyor. Gürün ilçesinden başka bir yerde yetişmiyor" dedi.