Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem20 Nisan 571: Peygamber efendimizin doğum gününe özel kutlama mesajları! Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları
HaberlerGündem Haberleri 20 Nisan 571: Peygamber efendimizin doğum gününe özel kutlama mesajları! Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları

20 Nisan 571: Peygamber efendimizin doğum gününe özel kutlama mesajları! Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları

Hz. Muhammed’in doğum günü kabul edilen 20 Nisan geldi. Kutlu Doğum Haftası Peygamber Efendimizin hayatının ve hadislerinin anlatıldığı, onu anmak için çeşitli etkinliklerin ve ibadetlerin yapıldığı bir haftadır. 20 Nisan 571 yılında doğan Peygamber Efendimizin doğum günü Kutlu Doğum Haftasında tüm İslam alemince kutlanıyor. Biz de 20 Nisan 571 peygamber efendimizin doğumu nedeniyle Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları derledik.

• 20 Nisan 2025 - 13:26 • Son Güncelleme:
• 20 Nisan 2025 - 13:26 • Son Güncelleme:
120 Nisan 571: Peygamber efendimizin doğum gününe özel kutlama mesajları Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları



Peygamberimiz, bütün insanlığa kucak açarak, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla göstermiştir.

O’na Uyunuz.. O’nu Örnek Alınız Ki O, Sizde Her gün Yeniden Doğsun...Yüreğinizi Verin Ki O’na, Yarın Orada Sizinle Olsun..

220 Nisan 571: Peygamber efendimizin doğum gününe özel kutlama mesajları Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Allah, nice gül kokulu sevgi dolu Kutlu Doğum haftası kutlamayı nasip etsin.

320 Nisan 571: Peygamber efendimizin doğum gününe özel kutlama mesajları Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları



Bu mübarek haftada Peygamber Efendimizin “Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar.” hadisini idrak edebilmek dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun.

Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun... Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

420 Nisan 571: Peygamber efendimizin doğum gününe özel kutlama mesajları Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları

Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Ümmetin üstüne titreyen sensin, Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin, Kulunu Allah'a sevdiren sensin, Gecemi gündüze çeviren sensin, Ey Hakk'ın şahidi yüzünü göster, Kul şahadetinle tanımak ister.

520 Nisan 571: Peygamber efendimizin doğum gününe özel kutlama mesajları Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları

En sevgiliye, sin ey nur, içimize sin, sensin bize o’ndan esin, hiç şüphe yok teksin kesin, en sevgilisi herkesin… Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

6KUTLU DOĞUM HAFTASI KUTLAMA SÖZLERİ

KUTLU DOĞUM HAFTASI KUTLAMA SÖZLERİ

Yalvarışımı kabul eyle!.. Şefaat mumunu yak Ya Resûlullah!.. Yak ki, aciz kalemimi aradan kaldırarak o muma atılayım.. Ömür ırmağımı senin saadet havuzuna akıtayım.. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

720 Nisan 571: Peygamber efendimizin doğum gününe özel kutlama mesajları Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları

Yalvarışımı kabul eyle!.. Şefaat mumunu yak Ya Resûlullah!.. Yak ki, aciz kalemimi aradan kaldırarak o muma atılayım..Ömür ırmağımı senin saadet havuzuna akıtayım.. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

820 Nisan 571: Peygamber efendimizin doğum gününe özel kutlama mesajları Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları



Alem senle övüldü. Biz seninle hep güldük. 14 ɑsırdır dɑim sensizliğe sürüldük. Sɑnɑ sɑlɑt ve selɑm gönlümüz senle dolsun. Bizleri sɑnɑ ümmet yɑpɑnɑ hɑmdler olsun. Kutlu Doğum Haftanız mübarek olsun.

Yalvarışımı kabul eyle!.. Şefaat mumunu yak Ya Resûlullah!.. Yak ki, aciz kalemimi aradan kaldırarak o muma atılayım.. Ömür ırmağımı senin saadet havuzuna akıtayım.. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

920 Nisan 571: Peygamber efendimizin doğum gününe özel kutlama mesajları Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları

İki cihan sultanının, doğduğu ay geldi yine, ilm u mearif kânının, doğduğu ay geldi yine, gelsin şefaat isteyen, bulsun safa anı seven, ol sahib-i hulk-i hasen, doğduğu ay geldi yine. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

1020 Nisan 571: Peygamber efendimizin doğum gününe özel kutlama mesajları Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları

Bütün kainatı Hz. Muhammet için yaratan Allah’ım, bizleri de O’nun yüzü suyu hürmetine affet. Kutlu Doğum haftanız mübarek olsun...

1120 Nisan 571: Peygamber efendimizin doğum gününe özel kutlama mesajları Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları

Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun... Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

1220 Nisan 571: Peygamber efendimizin doğum gününe özel kutlama mesajları Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları

Hazret-i Osman; "Peygamber efendimizin mevlid-i şerîfi için bir dirhem harcayan, sanki Bedr ve Huneyn gazalarına iştirak etmiş gibi sevâb kazanır."