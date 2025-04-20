20 Nisan 571: Peygamber efendimizin doğum gününe özel kutlama mesajları! Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları





Bu mübarek haftada Peygamber Efendimizin “Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar.” hadisini idrak edebilmek dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun.



Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun... Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.