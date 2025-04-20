20 Nisan 571: Peygamber efendimizin doğum gününe özel kutlama mesajları! Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları
Hz. Muhammed’in doğum günü kabul edilen 20 Nisan geldi. Kutlu Doğum Haftası Peygamber Efendimizin hayatının ve hadislerinin anlatıldığı, onu anmak için çeşitli etkinliklerin ve ibadetlerin yapıldığı bir haftadır. 20 Nisan 571 yılında doğan Peygamber Efendimizin doğum günü Kutlu Doğum Haftasında tüm İslam alemince kutlanıyor. Biz de 20 Nisan 571 peygamber efendimizin doğumu nedeniyle Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları derledik.
• 20 Nisan 2025 - 13:26 • Son Güncelleme:
• 20 Nisan 2025 - 13:26 • Son Güncelleme: