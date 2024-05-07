(20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2024 ve atama kontenjanları) İllere göre 2024 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atamaları branş dağılımı (tahmini)

Bir diğer sürecimizle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. O da eğitim programlarında yaptığımız değişikliklerle ilgili. Geçtiğimiz hafta cuma günü itibarıyla programımızı askıya çıkarmıştık ve 1 haftalık süre vermiştik bu konuda da bize teklif sunacakların tekliflerine açığız.