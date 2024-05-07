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Gündem (20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2024 ve atama kontenjanları) İllere göre 2024 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atamaları branş dağılımı (tahmini)
Haberler Gündem Haberleri (20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2024 ve atama kontenjanları) İllere göre 2024 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atamaları branş dağılımı (tahmini)

(20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2024 ve atama kontenjanları) İllere göre 2024 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atamaları branş dağılımı (tahmini)

Öğretmen atama takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi sürecinin ayrıntılarını paylaşırken 20 bin öğretmen atanacağını söyledi. Peki, 2024 öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen atamaları branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2024 ve atama kontenjanları hakkında merak edilenler...

• 07 Mayıs 2024 - 10:14 • Son Güncelleme:
• 07 Mayıs 2024 - 10:14 • Son Güncelleme:
1 (20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2024 ve atama kontenjanları) İllere göre 2024 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak Öğretmen atamaları branş dağılımı (tahmini)

2024 öğretmen atama takviminin ne zaman açıklanacağı, atama bekleyen binlerce öğretmenler tarafından merak ediliyordu. Öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atanacağını söyledi. Bakan Tekin’in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak. Bu atama döneminde 3 bin 262 sınıf öğretmeni göreve başlayacak.

2 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyim.

3 (20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2024 ve atama kontenjanları) İllere göre 2024 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak Öğretmen atamaları branş dağılımı (tahmini)

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 arkadaşımız, Özel Eğitim Öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik bin 597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1594, İngilizce 968. Bunlar tamamen sadece mülakat yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak.

4 (20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2024 ve atama kontenjanları) İllere göre 2024 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak Öğretmen atamaları branş dağılımı (tahmini)

Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun.

5 (20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2024 ve atama kontenjanları) İllere göre 2024 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak Öğretmen atamaları branş dağılımı (tahmini)

Bir diğer sürecimizle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. O da eğitim programlarında yaptığımız değişikliklerle ilgili. Geçtiğimiz hafta cuma günü itibarıyla programımızı askıya çıkarmıştık ve 1 haftalık süre vermiştik bu konuda da bize teklif sunacakların tekliflerine açığız.

6 (20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2024 ve atama kontenjanları) İllere göre 2024 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak Öğretmen atamaları branş dağılımı (tahmini)

Süreyle ilgili sıkıntı olursa uzatabiliriz demiştik. Yoğun bir öneri talebi geldi. Bu hafta sonu cuma günü akşam mesai bitimine kadar da önerilere açık olacağız. 26 Nisan'dan itibaren programlarımız 1 milyon 542 bin defa indirilmiş.

7 (20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2024 ve atama kontenjanları) İllere göre 2024 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak Öğretmen atamaları branş dağılımı (tahmini)

Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde tekliflerini ileten kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum. Her bir öneri ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek.

8 2023 BRANŞ DAĞILIMI NASILDI

2023 BRANŞ DAĞILIMI NASILDI?

Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.