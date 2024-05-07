(20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2024 ve atama kontenjanları) İllere göre 2024 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atamaları branş dağılımı (tahmini)
Öğretmen atama takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi sürecinin ayrıntılarını paylaşırken 20 bin öğretmen atanacağını söyledi. Peki, 2024 öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen atamaları branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2024 ve atama kontenjanları hakkında merak edilenler...
• 07 Mayıs 2024 - 10:14 • Son Güncelleme:
• 07 Mayıs 2024 - 10:14 • Son Güncelleme: