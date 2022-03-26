2 gün önce İtalya'yı devirdi bugün Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi

Dünya starı olarak geldi, kayıp yıldız gibi söndü. Fenerbahçe'de Mesut Özil serüveni sona erdi. 25 Ocak 2021'de "Gel beraber mesut olalım" şarkısıyla tüm dünyanın konuştuğu transfere imza atan sarı-lacivertliler, umduğunu bulamadı. Teknik Direktör İsmail Kartal ile yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı bırakılan Özil, sezon sonunda kariyerine ABD'de devam edecek. Özil'in "Antrenman saatini sormak için aradım 'Gelmene gerek yok' dediler" diye yaptığı açıklama dikkat çekti.