2 gün önce İtalya'yı devirdi bugün Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi
Mesut Özil'le yollarını ayıramaya hazırlanan Fenerbahçe'nin sürpriz bir 10 numarayı gündemine aldığı öğrenildi. Perşembe günü İtalya'yı deviren Kuzey Makedonya kadrosu içerisinde yer alan 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bedavaya 'çubukluyu' giyeceği iddia edildi.
Dünya starı olarak geldi, kayıp yıldız gibi söndü. Fenerbahçe'de Mesut Özil serüveni sona erdi. 25 Ocak 2021'de "Gel beraber mesut olalım" şarkısıyla tüm dünyanın konuştuğu transfere imza atan sarı-lacivertliler, umduğunu bulamadı. Teknik Direktör İsmail Kartal ile yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı bırakılan Özil, sezon sonunda kariyerine ABD'de devam edecek. Özil'in "Antrenman saatini sormak için aradım 'Gelmene gerek yok' dediler" diye yaptığı açıklama dikkat çekti.
Başkan Ali Koç, Özil ile Fenerbahçe'nin arasındaki kopukluğun sinyalini vermişti. Koç, "Mesut, ticari hayatından çok aklını sahaya vermeli" ifadesini kullanmıştı. Fiziksel sorunlar yaşayan Mesut, ilk 11'de olmadığını öğrendiği bazı maçların kadrosunda yer almak istememişti.
Fenerbahçe 'Yeni Eljif Elmas'ını buldu! Bundan 5 yıl önce sadece 180 bin euroya transfer ettiği Eljif Elmas'ı 2 sene sonra tam 16,2 milyon euro karşılığında Napoli'ye göndermişti. Bu gelişme sonrası Makedonya pazarını didik didik eden Fenerbahçe, aradığı fırsatı ise La Liga'da buldu.
Fenerbahçe'nin Levante ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enis Bardhi'yi gündemine aldığı ve 26 yaşındaki 10 numara ile temaslara başladığı iddia edildi. Takvim'in haberine göre Sarı-Lacivertliler, Enis Bardhi ile iletişime geçti ve oyuncunun maliyetiyle ilgili bilgiler aldı.