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Fenerbahçe2 gün önce İtalya'yı devirdi bugün Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi
HaberlerFenerbahçe Haberleri 2 gün önce İtalya'yı devirdi bugün Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi
• 26 Mart 2022 - 16:23 • Son Güncelleme:

2 gün önce İtalya'yı devirdi bugün Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi

Mesut Özil'le yollarını ayıramaya hazırlanan Fenerbahçe'nin sürpriz bir 10 numarayı gündemine aldığı öğrenildi. Perşembe günü İtalya'yı deviren Kuzey Makedonya kadrosu içerisinde yer alan 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bedavaya 'çubukluyu' giyeceği iddia edildi.

• 26 Mart 2022 - 16:23 • Son Güncelleme:
12 gün önce İtalyayı devirdi bugün Fenerbahçenin transfer listesine girdi
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Dünya starı olarak geldi, kayıp yıldız gibi söndü. Fenerbahçe'de Mesut Özil serüveni sona erdi. 25 Ocak 2021'de "Gel beraber mesut olalım" şarkısıyla tüm dünyanın konuştuğu transfere imza atan sarı-lacivertliler, umduğunu bulamadı. Teknik Direktör İsmail Kartal ile yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı bırakılan Özil, sezon sonunda kariyerine ABD'de devam edecek. Özil'in "Antrenman saatini sormak için aradım 'Gelmene gerek yok' dediler" diye yaptığı açıklama dikkat çekti.

22 gün önce İtalyayı devirdi bugün Fenerbahçenin transfer listesine girdi

Özil'in "Çocukluk aşkım" dediği çubuklu formayla sahadaki performansı baştan sona hep tartışıldı. Geçen sezonun ikinci yarısında 11 maçta 723 dakika oynayan yıldız 10 numara, sadece 1 asist üretmişti.

32 gün önce İtalyayı devirdi bugün Fenerbahçenin transfer listesine girdi

Bu sezon 26 resmi maçta 1521 dakika süre alan gurbetçi oyuncu, 9 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Mesut'un ayrılmak için kontrat süresinin bitim tarihi olan Haziran 2024'e kadar olan tüm alacaklarını istediği öğrenildi.

42 gün önce İtalyayı devirdi bugün Fenerbahçenin transfer listesine girdi

Başkan Ali Koç, Özil ile Fenerbahçe'nin arasındaki kopukluğun sinyalini vermişti. Koç, "Mesut, ticari hayatından çok aklını sahaya vermeli" ifadesini kullanmıştı. Fiziksel sorunlar yaşayan Mesut, ilk 11'de olmadığını öğrendiği bazı maçların kadrosunda yer almak istememişti.

52 gün önce İtalyayı devirdi bugün Fenerbahçenin transfer listesine girdi

Mesut, dün sosyal medya hesabından Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör İsmail Kartal'a göndermede bulundu. Milli ara nedeniyle Almanya'ya giden Özil, "Aslolan Fenerbahçe'dir" paylaşımını yaptı.

62 gün önce İtalyayı devirdi bugün Fenerbahçenin transfer listesine girdi

Fenerbahçe 'Yeni Eljif Elmas'ını buldu! Bundan 5 yıl önce sadece 180 bin euroya transfer ettiği Eljif Elmas'ı 2 sene sonra tam 16,2 milyon euro karşılığında Napoli'ye göndermişti. Bu gelişme sonrası Makedonya pazarını didik didik eden Fenerbahçe, aradığı fırsatı ise La Liga'da buldu.

72 gün önce İtalyayı devirdi bugün Fenerbahçenin transfer listesine girdi

Fenerbahçe'nin Levante ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enis Bardhi'yi gündemine aldığı ve 26 yaşındaki 10 numara ile temaslara başladığı iddia edildi. Takvim'in haberine göre Sarı-Lacivertliler, Enis Bardhi ile iletişime geçti ve oyuncunun maliyetiyle ilgili bilgiler aldı.

82 gün önce İtalyayı devirdi bugün Fenerbahçenin transfer listesine girdi

Eljif Elmas'ın transfer edildiği 2017 yılında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Makedon futbolcu, Ujpest'ten Levante'ye transfer olmuştu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, La Liga'da son sırada bulunan ve büyük ihtimalle düşecek olan Levante'den ayrılmak istiyor.

92 gün önce İtalyayı devirdi bugün Fenerbahçenin transfer listesine girdi

Fenerbahçe, Bardhi için yakın arkadaşları Vedat Muriqi ve Eljif Elmas ile de sürekli temas halinde olduğu bildirildi. Yıldız oyuncu bu sezon Levante formasıyla bu sezon 25 maçta 3 gol ve 2 asiste imza attı.

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