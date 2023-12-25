2 çocuk sahibi evli adamla kayıplara karıştı! Anneyi çıldırtan sözler: O boşanıyor, ben evleniyorum, anında İzmit'teyim

Bir karısına bakmadı ama çok zengin. Bana dava açabilir ben evladımın peşindeyim. Normal bir insan olsa diyelim ki benim kızımın gönlü kaydı. Sen iki çocuk sahibi bir adamsın. Senin, 'Kızım sen ne yapıyorsun? Ben senin abinim. Sen benim kardeşimsin, kendine gel' demen lazımdı. Bana da, 'Emine abla bak kızın böyle diyor. Dikkat et' demesi gerekir. Böyle alttan alttan kızımı işlerse bana göre kanı bozuktur.