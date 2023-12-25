2 çocuk sahibi evli adamla kayıplara karıştı! Anneyi çıldırtan sözler: O boşanıyor, ben evleniyorum, anında İzmit'teyim
18 yaşındaki kız, evli ve 2 çocuk sahibi adamla kayıplara karıştı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evli ve 2 çocuk babası komşusu M.K. ile kayıplara karışan 18 yaşındaki M.Ö.S., annesiyle iletişime geçti. Kızından, "Beni görmek istiyorsun ya, o Büşra'ya söyleyeceksin bize dediği gibi anlaşmalı boşanma davası açacak. O boşanıyor, ben evleniyorum, anında İzmit'teyim" cevabını alan anne Emine Soylu neye uğradığını şaşırdı. M.K. ise kendisi hakkında asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle eşinden şikayetçi olduğunu ifade etti.
KOCAELİ (İHA)
• 25 Aralık 2023 - 13:48 • Son Güncelleme:
KOCAELİ (İHA)
• 25 Aralık 2023 - 13:48 • Son Güncelleme: