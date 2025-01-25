2 bin 500 yıllık geçmişi olan Kaligrafi sanatına edebiyat öğretmenlerinden yoğun ilgi

Kursiyerlerden Asiye Cihan, edebiyat öğretmeni olması hasebiyle Kaligrafi sanatına ilgi duyduğunu belirterek “Trabzon Fen Lisesi'nde Edebiyat öğretmeniyim. Edebiyat öğretmeni olmam hasebiyle zaten yazıya, kelimelere, harflere düşkünlüğüm vardı. Kaligrafi sanatı çok hoşuma giden bir sanat. Daha önce pandemi döneminde uzaktan eğitimle kurs almaya çalıştım ancak tam öğrenemediğimi düşündüm. Sonrasında da Bedrettin hocamı buldum, sağ olsun kendisi bize çok şeyler öretiyor. Amacım, Kaligrafi sanatını ileri bir seviyeye taşıyıp öğrencilerime bu noktada yardımcı olmak. Fen Lisesindeki öğrenciler genelde tıpçı veya mühendis oluyorlar ama bir hobi olarak bir terapi olarak hakikaten bizim için nefes alma rahatlama ve ortaya güzel ürünler koyma becerisi. Yazmadığım zaman kalemi elime almadığım zaman eksiklik hissediyorum. Yazınca rahatlıyorsunuz” diye konuştu.